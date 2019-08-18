Çan'da gölette erkek cesedi bulundu
1 saat önce
ÇANAKKALE'nin Çan ilçesine bağlı Küçüklü köyünde Faruk Ünür'ün (39) gölette cansız bedeni bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 04:09 Kaynak: DHA
ÇANAKKALE'nin Çan
ilçesine bağlı Küçüklü köyünde Faruk Ünür
'ün (39) gölette cansız bedeni bulundu.
Olay, saat 14.00 sıralarında, ilçeye bağlı Küçüklü göletinde meydana geldi. Gölete balık tutmak için gelenler, suda hareketsiz yatan kişiyi görünce durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince göletten çıkarılan kişinin sağlık görevlilerince yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi. Çevrede geniş güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri ise yaptıkları inclemede cesedin Faruk Ünür'e ait olduğunu belirledi. Ünür'ün cansız bedeni olay yeri inceleme ekibi ve savcının incelemesinin ardından Çan Devlet Hastanesi
morguna kaldırıldı. Jandarma
olayla ilgili soruşturma başlattı.
Tarabya Sahili'nde denize minibüs düştü, 6 kişi yaralandı Diyanet, "İnternetten müzik, film, kitap indirmek caiz mi?" sorusuna cevap verdi Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Ege'deki 4 yangının nedenini açıkladı: Çoğu dikkatsizlik ve ihmalden Şiddetli yağış nedeniyle felaketi yaşayan Eminönü'nde son durum!