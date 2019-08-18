Son Dakika Haberleri: Çan'da gölette erkek cesedi bulundu
Son Dakika Güncel Haber

Çan'da gölette erkek cesedi bulundu

1 saat önce

ÇANAKKALE'nin Çan ilçesine bağlı Küçüklü köyünde Faruk Ünür'ün (39) gölette cansız bedeni bulundu.

Çan'da gölette erkek cesedi bulundu, System.String[]
ÇANAKKALE'nin Çan ilçesine bağlı Küçüklü köyünde Faruk Ünür'ün (39) gölette cansız bedeni bulundu.
Olay, saat 14.00 sıralarında, ilçeye bağlı Küçüklü göletinde meydana geldi. Gölete balık tutmak için gelenler, suda hareketsiz yatan kişiyi görünce durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince göletten çıkarılan kişinin sağlık görevlilerince yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi. Çevrede geniş güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri ise yaptıkları inclemede cesedin Faruk Ünür'e ait olduğunu belirledi. Ünür'ün cansız bedeni olay yeri inceleme ekibi ve savcının incelemesinin ardından Çan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.


Jandarma, Ünür, Çan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 04:09 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tarabya Sahili'nde denize minibüs düştü, 6 kişi yaralandı
Diyanet, "İnternetten müzik, film, kitap indirmek caiz mi?" sorusuna cevap verdi Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Ege'deki 4 yangının nedenini açıkladı: Çoğu dikkatsizlik ve ihmalden Şiddetli yağış nedeniyle felaketi yaşayan Eminönü'nde son durum!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.8.2019 17:57:43. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çan'da gölette erkek cesedi bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]