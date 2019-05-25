Son Dakika Haberleri: Çan'da Hacı İbrahim Bodur vefatının 3.yılında yad edildi

Çan'da Hacı İbrahim Bodur vefatının 3.yılında yad edildi

1 saat önce

Çanakkale'nin Çan ilçesinde, Kale Grubu'nun kurucusu merhum Dr. İbrahim Bodur'un hatırasını yad etmek ve vefatının üçüncü yılında anmak için iftar programı düzenlendi.

Çan'da Hacı İbrahim Bodur vefatının 3.yılında yad edildi, System.String[]
Çanakkale'nin Çan ilçesinde, Kale Grubu'nun kurucusu merhum Dr. İbrahim Bodur'un hatırasını yad etmek ve vefatının üçüncü yılında anmak için iftar programı düzenlendi.

Programa Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve CHP Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek, CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, Çan Kaymakamı Mustafa Gürdal, Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, Kale Grubu Başkanı ve CEO'su Zeynep Bodur Okyay ve vatandaşlar katıldı.

Programın ardından konuşan Kale Grubu Başkanı ve CEO'su Zeynep Bodur Okyay, "Ülkesine adanmış bir hayat yaşayıp, hepimizde derin izler bırakarak bu hayata veda eden rahmetli babam olmadan üç koca yıl geçti. Onsuz geçen üç yıllık zamanda, babamdan kalan bu kıymetli emaneti, taş taş üstüne koyarak, insan ve vatan sevgisiyle beslenerek, Anadolu toprağıyla yoğrularak oluşturulan bu değeri hep birlikte büyütmeye, geliştirmeye devam ettik, daha da ileri taşıma gayretiyle yolumuzda ilerliyoruz" dedi.

Yapılan konuşmanın ardından İlçe Müftüsü Mustafa Korkmaz'ın duasının ardından Mevlit-i Şerif okundu. - ÇANAKKALE
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 04:11 Kaynak: İHA
Çanakkale, Kale, İbrahim Bodur, Güncel
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