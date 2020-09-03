Çan'da haraç çetesi çökertildi, 9 şüpheli gözaltı alındı - Son Dakika

ÇANAKKALE'nin Çan ilçesinde, tehdit ile para aldıkları vatandaşlara, zorla senet imzalatan 9 şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalanarak, gözaltına alındı. 1 şüpheli aranıyor.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, bazı kişilerin Çan ilçe merkezi ile çevre köylerde yaşayan vatandaşlardan tehdit ile para alıp, senet imzalattığını belirledi. Başlatılan teknik ve fiziki takip ile A.K.'nin liderliğini yaptığı çetenin üyeleri tek tek tespit edildi. 2 ay süren takibin sonunda da operasyon için düğmeye basıldı. A.K. ile H.K., R.K., M.K., E.K., M.Ö., A.E., R.D. ve B.K. yakalanarak gözaltına alındı. C.A. adlı şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ederken, operasyon düzenlenen adreslerde yapılan aramada çok sayıda senet, bir miktar uyuşturucu, 1 av tüfeği ile dijital materyaller ele geçirildi.