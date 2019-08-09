Son Dakika Haberleri: Çan'da huzur ve trafik uygulaması
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Çan'da huzur ve trafik uygulaması

1 saat önce

Çanakkale'nin Çan ilçesinde bayram öncesi trafik kontrolü yapıldı.

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Çanakkale'nin Çan ilçesinde bayram öncesi trafik kontrolü yapıldı.

"Türkiye huzur ve trafik uygulaması" Çan İlçe Emniyet Müdürlüğü ve jandarma trafik ekipleri tarafından da gerçekleştirildi. Kaymakam Mustafa Gürdal da Çekiçleraltı trafik uygulama noktasına gelerek, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Kaymakam Gürdal, ekipler tarafından durdurularak kontrol edilen araç sürücülerine şapka ve poşet hediye ederken, araçlarda bulunan küçük çocuklara da düdük dağıttı. Kaymakam Gürdal, uygulama noktasına gelen sürücülere iyi bayramlar dileyerek, sür'at yapmamaları konusunda uyarılarda bulundu. Uygulamada abartı egzoz ve ses sistemi hassasiyeti gösteren ekipler, bu tür araçlara da para cezası kesti. - ÇANAKKALE
Çanakkale, Türkiye, Huzur, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 07:47 Kaynak: İHA
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