Çan'da huzur ve trafik uygulaması
1 saat önce
Çanakkale'nin Çan ilçesinde bayram öncesi trafik kontrolü yapıldı.
Çanakkale Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 07:47 Kaynak: İHA
'nin Çan ilçesinde bayram öncesi trafik kontrolü yapıldı.
"Türkiye
huzur ve trafik uygulaması" Çan İlçe Emniyet Müdürlüğü
ve jandarma trafik ekipleri tarafından da gerçekleştirildi. Kaymakam Mustafa Gürdal
da Çekiçleraltı trafik uygulama noktasına gelerek, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Kaymakam Gürdal, ekipler tarafından durdurularak kontrol edilen araç sürücülerine şapka ve poşet hediye ederken, araçlarda bulunan küçük çocuklara da düdük dağıttı. Kaymakam Gürdal, uygulama noktasına gelen sürücülere iyi bayramlar dileyerek, sür'at yapmamaları konusunda uyarılarda bulundu. Uygulamada abartı egzoz ve ses sistemi hassasiyeti gösteren ekipler, bu tür araçlara da para cezası kesti. - ÇANAKKALE
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