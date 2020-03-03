Çan'da İdlib Şehitleri için Mehmetçiğe saygı yürüyüşü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çan'da İdlib Şehitleri için Mehmetçiğe saygı yürüyüşü - Son Dakika

Çan'da İdlib Şehitleri için Mehmetçiğe saygı yürüyüşü

6 saat önce

Çanakkale'nin Çan İlçesinde bir grup gencin sosyal medya üzerinden yaptığı çağrı sonucu "Mehmetçiğe destek, Şehitlere Saygı " yürüyüşü düzenledi.

Çan'da İdlib Şehitleri için Mehmetçiğe saygı yürüyüşü, System.String[]

Çanakkale'nin Çan İlçesinde bir grup gencin sosyal medya üzerinden yaptığı çağrı sonucu "Mehmetçiğe destek, Şehitlere Saygı " yürüyüşü düzenledi.


İlçenin Atatürk Şehir Meydanında toplanan gruba Çan Kaymakamı Mustafa Gürdal, Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, İlçe Emniyet Müdürü Cengiz Akpınar, Ak Parti İl Genel Meclis Üyesi Murat Okan, siyasi parti başkanları sivil toplum kuruluşları başkan ve yöneticileri de katıldı. Atatürk Şehir Meydanında İstiklal Marşının okunması sonrası yüzlerce kişi dev Türk Bayrağı öncülüğünde ellerindeki ay- yıldızlı Bayraklarla ilçenin merkez caddelerinde yürüyüş gerçekleştirdi. Yürüyüşte şehitlerimizin isimleri söylenirken, grup da burada diyerek karşılık verdi. Yüzlerce kişi ilçenin merkez caddelerinde yürüyüşü sonrası tekrar Atatürk Şehir Meydanına gelerek dağıldılar. - ÇANAKKALE

Mustafa Kemal Atatürk, Bülent Öz, Çanakkale, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 09:19 Kaynak: İHA
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