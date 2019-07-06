Çan'da iki katlı evde yangın
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Çan'da iki katlı evde yangınÇANAKKALE - Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Çomaklı Köyünde 2 katlı ahşap bir evde yangın çıktı.
Çan
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 01:53 Kaynak: İHA
'da iki katlı evde yangın
ÇANAKKALE - Çanakkale
'nin Çan ilçesine bağlı Çomaklı
Köyünde 2 katlı ahşap bir evde yangın çıktı.
Lütfiye Küçük'e ait olan evde saat 20: 00 civarında başlayan yangının neden çıktığı henüz bilinmiyor. Oğlu ve gelini ile aynı evde kalan Lütfiye Küçük, bir anda dumanların arasında kaldıklarını ve ne olduğunu anlayamadıklarını ifade etti. Aniden çıkan yangına Çan Belediye İtfaiye
ekipleri ile Çan Orman işletmeleri ekipleri anında müdahale etti. Çıkan yangında yaralanan olmazken, ahşap ev ise kullanılamaz hale geldi.
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