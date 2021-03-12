Çan'da İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yıl dönümünü kutlandı - Son Dakika

Çan'da İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yıl dönümünü kutlandı

12.03.2021 18:30
Çan'da İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yıl dönümünü kutlandı, System.String[]

Çanakkale'nin Çan ilçesinde Milli şair Mehmet Akif Ersoy tarafından yazılıp 12 Mart 1921'de TBMM tarafından kabul edilen, İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılı, Çan Belediyesi tarafından düzenlenen bir programla kutlandı.

Çanakkale'nin Çan ilçesinde Milli şair Mehmet Akif Ersoy tarafından yazılıp 12 Mart 1921'de TBMM tarafından kabul edilen, İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılı, Çan Belediyesi tarafından düzenlenen bir programla kutlandı.

Atatürk Şehir Meydanında Çan Belediyesi çalışanları ve halkın katılımıyla düzenlenen program saat 12.12'de İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Burada bir konuşma yapan Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, "Bundan 100 yıl önce yoklukla ve yok etmeye çalışanlarla savaşıyorduk. Varlığımız için silahımızla, imanımızla, bileğimizle, yüreğimizle direniyorduk. Çok çetin bir dönemde, çok zorlu bir dönemeçteydik. O günlerde moral ve cesaret, ekmek ve su gibi lazımdı. Büyük şair Mehmet Akif Ersoy, işte bu zor zamanın en çok ihtiyaç duyulan şeyini karşıladı. İstiklal Marşı'mızı yazdı. "Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım!" dedi. Her kelimesiyle yüksek karakterimizi bize anlattı. Milli ve manevi değerlerimizi bize gösterdi. "Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım. Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım." dedi. Haksızlıklara karşı dimdik ayakta duruşumuzu haykırdı. Dört bir yandan sarılmış bir milletin dirilişini destanını yazdı. Yani ihtiyaç duyduğumuzu bize verdi. İstiklal Marşı sıradan bir milli marş değil. Hürriyet ve bağımsızlığımızdan ödün vermeyeceğimizin tescilidir "Bastığın yerleri 'toprak!' diyerek geçme, tanı: Düşün altında binlerce kefensiz yatanı." sözleriyle işte bunu anlatır. İstiklal Marşı, milletin kederde ve kıvançta birliğinin tercümanıdır. Büyük bir armağandır. Destansı bir hediyedir. Hediyenin Sahibi Mehmet Akif Ersoy'dur. Akif şöyle der: "Onu yazmak için o günleri görmek, o günleri yaşamak lazım. O şiir artık benim değildir. O, milletin malıdır." Yani hediyenin sahibi biziz. Emanetin sahibi biziz. Sahibi Çanlılardır, Çanakkalelilerdir ve Türklüğün vicdanıdır. Biz Çanlılar, bu eşsiz marşın her kıtasını, her bir dizesini, her bir kelimesini kalbimizin derinliklerinde hissetmeye devam edeceğiz. Okuyarak ve özümseyerek ülkemizin geleceğini teminat altına alacağız. Biz Çanlılar, mısralardaki ortak idealleri, ortak duygu birliğini muhafaza edeceğiz. Bölünmez bütünlüğümüze sahip çıkacağız. Cumhuriyeti sonsuza dek yaşatacağız. Değerli Çanlılar, Bu düşüncelerle İstiklal Marşı'mızın kabul edilişinin 100. yıl dönümü kutlu olsun. Mehmet Akif'in ifadesiyle "Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın" yani bu marşın yazılmasına gerek duyulan karanlık günleri Allah bir daha göstermesin. Bu duygularla, Büyük şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u en derin minnet ve şükranla anıyorum. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, İstiklal Mücadelemizin tüm kahramanlarına, şehitlerimize ve gazilerimize sonsuz şükranlarımı sunuyorum" dedi. - ÇANAKKALE

Çan'da İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yıl dönümünü kutlandı
Çan'da İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yıl dönümünü kutlandı
Çan'da İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yıl dönümünü kutlandı
Çan'da İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yıl dönümünü kutlandı

Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşı, Çan Belediyesi, Çanakkale, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çan'da İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yıl dönümünü kutlandı - Son Dakika


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