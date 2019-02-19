Çan'da İzinsiz Kazı İddiası

Çanakkale'nin Çan ilçesinde kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla 5 kişi suçüstü yakalandı.

Çanakkale'nin Çan ilçesinde kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla 5 kişi suçüstü yakalandı.



Bir ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çaltıkara köyü kırsalına operasyon düzenledi.



Operasyonda, açık arazide izinsiz kazı yaptıkları öne sürülen S.Ö, E.E, A.S, C.U. ve M.Ç. gözaltına alındı.



Ayrıca olay yerinde metal arama dedektörü, kürek ve kazma ele geçirildi.



Şüpheliler, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

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