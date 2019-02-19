Son Dakika Haberleri: Çan'da İzinsiz Kazı İddiası

Çan'da İzinsiz Kazı İddiası

2 saat önce

Çanakkale'nin Çan ilçesinde kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla 5 kişi suçüstü yakalandı.

Çan'da İzinsiz Kazı İddiası, System.String[]
Çanakkale'nin Çan ilçesinde kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla 5 kişi suçüstü yakalandı.

Bir ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çaltıkara köyü kırsalına operasyon düzenledi.

Operasyonda, açık arazide izinsiz kazı yaptıkları öne sürülen S.Ö, E.E, A.S, C.U. ve M.Ç. gözaltına alındı.

Ayrıca olay yerinde metal arama dedektörü, kürek ve kazma ele geçirildi.

Şüpheliler, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 04:38 Kaynak: AA

Çanakkale, Güncel
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