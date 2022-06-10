Çan İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Çanakkale Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından E.Ş.'nin iş yerinde ve deposunda yapılan aramalar sonucunda 124 şişe sahte bandrollü 150 cl'lik içki ele geçirilerek el konuldu. Şüpheli E.Ş., 5607 SKM suçundan adli işlem yapılarak savcılık talimatıyla salıverildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Çanakkale, Hisarcık, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Çan'da kaçak içki ele geçirildi - Son Dakika

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