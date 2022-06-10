Çan'da kaçak içki ele geçirildi - Son Dakika
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Çan'da kaçak içki ele geçirildi

10.06.2022 11:33
Çan'da kaçak içki ele geçirildi

Çanakkale'nin Çan ilçesinde düzenlenen kaçak içki operasyonunda 124 şişe sahte bandrollü içki ele geçirildi.

Çanakkale'nin Çan ilçesinde düzenlenen kaçak içki operasyonunda 124 şişe sahte bandrollü içki ele geçirildi.

Çan İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Çanakkale Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından E.Ş.'nin iş yerinde ve deposunda yapılan aramalar sonucunda 124 şişe sahte bandrollü 150 cl'lik içki ele geçirilerek el konuldu. Şüpheli E.Ş., 5607 SKM suçundan adli işlem yapılarak savcılık talimatıyla salıverildi. - ÇANAKKALE

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Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Çanakkale, Hisarcık, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çan'da kaçak içki ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çan'da kaçak içki ele geçirildi - Son Dakika
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