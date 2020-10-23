Çan'da kaçak sigara operasyonu - Son Dakika

Çanakkale'nin Çan ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda 1022 kilogram kıyılmış sarmalık tütün ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Çan Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, ilçede tütün ve tütün mamulleri satılan bir iş yeri ile deposunda arama yapıldı.

Aramalarda, 1022 kilogram kıyılmış sarmalık tütün, 10 bin 200 doldurma sigara, 2 kutu gümrük kaçağı nargile kömürü ve 7 kutu içinde 630 paket gümrük kaçağı sigara sarma kağıdı bulundu.

Hakkında adli işlem yapılan şüpheli, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.