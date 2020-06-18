Çan'da kazada yaralanan genç hayatını kaybetti - Son Dakika

Çan'da kazada yaralanan genç hayatını kaybetti
Dün akşam saatlerinde Çan Çevre yolu otogar kavşağında meydana gelen kazada ağır yaralı olan Emre Yaşar (19), tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Dün akşam saatlerinde Çan Çevre yolu otogar kavşağında meydana gelen kazada ağır yaralı olan Emre Yaşar (19), tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 17 ZF 113 plakalı motosiklet sürücüsü Emre Yaşar, ağır yaralı olarak Çan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Buradaki müdahalenin ardından Çanakkale'ye sevk edildi. Tüm müdahalelere rağmen sabah saatlerinde Emre Yaşar hayatını kaybetti. Yaşar'ın cenazesi saat 17.30'da evinin önünden kaldırılarak Çan Şehir Mezarlığına defnedilecek. - ÇANAKKALE
Haber Yayın Tarihi: 18.06.2020 04:41 Kaynak: İHA
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