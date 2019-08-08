Son Dakika Haberleri: Çan'da köprü inşaatı teslim alınarak hizmete açıldı
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Çan'da köprü inşaatı teslim alınarak hizmete açıldı

2 saat önce

Çan ilçesine bağlı Çakıl köyde yapımı tamamlan köprü yüklenici firma tarafından teslim edildi.

Çan'da köprü inşaatı teslim alınarak hizmete açıldı, System.String[]
Çan ilçesine bağlı Çakıl köyde yapımı tamamlan köprü yüklenici firma tarafından teslim edildi.

Mart ayında ihale edilerek inşaatına başlanılan 15 metre uzunluğunda, 5 metre yüksekliğinde ve 6.5 metre genişliğindeki köprü Çan Kaymakamı Mustafa Gürdal, İlçe Özel İdare Müdürü Metin Türker, Ak Parti İl Genel Meclis Üyesi Ömer Şahin, CHP İl Genel Meclis Üyesi Erdal Güler, teknik personel ve yüklenici firma personeli tarafından yapılan inceleme sonucu teslim alınarak, Çakıl köy halkını kullanımına açıldı. Çan Kaymakamı Mustafa Gürdal, köprü teslimi sonrası geçtiğimiz günlerde damının yanında bulunan samanlığı yanan Çakıl köy Muhtarı Turgay Şahin'in damını ve samanlığını yerinde gezerek zararını inceledi. Muhtar Şahin'in 5 bin adet saman balyası tamamen yanmış damda bulunan hayvanlarda tahliye edilmişti. Çan Kaymakamı Mustafa Gürdal, damda yaptığı incelemeler sonrası Muhtar Şahin'e geçmiş olsun dileklerinde bulundu. - ÇANAKKALE
Cumhuriyet Halk Partisi, AK Parti, Çan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 11:09 Kaynak: İHA
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