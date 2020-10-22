Çan'da küçük sanayi sitesinin içme suyu problemi çözüldü - Son Dakika

Çan'da küçük sanayi sitesinin içme suyu problemi çözüldü
22.10.2020 12:00
Çan'da Küçük Sanayi Sitesi esnafları tarafından uzun yıllardır akması yönünde çözüm bekleyen içme suyu çeşmesi, Çan Belediyesi ekiplerince gerçekleştirilen yoğun çalışma sonucu akar hale getirildi.
Çan'da Küçük Sanayi Sitesi esnafları tarafından uzun yıllardır akması yönünde çözüm bekleyen içme suyu çeşmesi, Çan Belediyesi ekiplerince gerçekleştirilen yoğun çalışma sonucu akar hale getirildi.
Gerçekleştirilen çalışma hakkında bilgi paylaşan Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, "300 metre boyunca kazı çalışmasıyla yeni içme suyu hattı çektiğimiz ve mevcut çeşmenin haricinde iki ilave çeşme içinde yeni içme suyu hatları ekiplerimiz tarafından döşendi. İlave olacak çeşmelerden bir tanesi de hayır sever vatandaşlarımız tarafından hayata geçirilmiştir. Çan Belediyesi olarak Küçük Sanayi Sitesi esnaflarımızla işbirliği içerisinde sanayi sitemizin içme suyunu çözüme kavuşmanın sevincini yaşıyoruz" dedi. - ÇANAKKALE
Son Dakika Memurun fazla mesai ücretine zam! İşte önümüzdeki yıl saat başı verilecek ücret Marcus Thuram, kendisini tanımayan güvenlik görevlisine Google'dan fotoğraflarını gösterdi Azeri spiker, Zengilan kentinin işgalden kurtarılması haberini ağlayarak sundu Son Dakika! Büyükçekmece'de eğitim uçağı düştü, ilk müdahale çevredeki vatandaşlardan geldi Hemen hemen hepimizde var! Telefon israfı milli serveti eritiyor Bakan Koca'nın ismini vererek uyardığı kentimizden yasak haberi geldi TSK, yerli ve milli silahları ilk kez kullandı! Yapılan atışlar, Azerbaycanlı kardeşlerimize ithaf edildi Paşinyan "Karabağ olmazsa biteriz, silahlanın" çağrısı yapmıştı! Azerbaycan, Karabağ'ın kalbine giden kenti kuşattı