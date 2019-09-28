Son Dakika Haberleri: Çan'da linyit döküm sahasında yangın
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Çan'da linyit döküm sahasında yangın

45 dakika önce

Çan Linyit işletmeleri eski döküm sahasındaki sazlıklarda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Çan'da linyit döküm sahasında yangın, System.String[]

Çan Linyit işletmeleri eski döküm sahasındaki sazlıklarda çıkan yangın kontrol altına alındı.


Çan ilçesine bağlı Durali köyü yakınlarında Çan Linyit işletmeleri eski döküm sahasında çıkan yangın, Orman İşletme Müdürlüğü, Çan Linyit İişletmeleri itfaiyesi ve dozerlerin çalışmalarıyla çevreye sıçramadan kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Söndürme çalışmaları sırasında işletmeye ait bir kepçe yol açma çalışması sırasında çamura saplandı. Kepçe başka bir iş makinasının yardımıyla çamurdan çıkarıldı. - ÇANAKKALE

Orman İşletme Müdürlüğü, Çan, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 05:20 Kaynak: İHA
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