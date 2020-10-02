Çan'da maske denetimi - Son Dakika

Çanakkale'nin Çan ilçesinde Covid-19 tedbirleri kapsamında denetim yapıldı.

İlçe merkezinde yapılan denetimlere Çan Kaymakamı Mustafa Gürdal, Belediye Başkanı Bülent Öz, İlçe Emniyet Müdürü Cengiz Akpınar ve İlçe Sağlık Müdürü Nilay Baran Madan katıldı. Gürdal, yapılan denetimde vatandaşlara hijyen ve özellikle sosyal mesafeye kuralına uymaları konusunda uyarılarda bulundu. Yapılan denetimde vatandaşların maske kuralına uyduğu gözlendi. Denetimlerde vatandaşların kalabalıklar halinde bir araya geldikleri yerlerde temizlik, maske ve fiziki mesafe kurallarına uyulup uyulmadığına dikkat edildi. İşyerlerine yapılan denetimde Gürdal, maske kuralına uydukları için işyerleri çalışanlarına ve müşterilere teşekkür etti. - ÇANAKKALE