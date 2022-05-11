Çan'da motosiklet uygulaması gerçekleştirildi - Son Dakika
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Çan'da motosiklet uygulaması gerçekleştirildi

11.05.2022 15:34
Çan'da motosiklet uygulaması gerçekleştirildi

Çanakkale'nin Çan ilçesinde motosiklet uygulaması gerçekleştirildi.

Çanakkale'nin Çan ilçesinde motosiklet uygulaması gerçekleştirildi.

Çan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı asayiş ve trafik ekiplerinin Avcılar Kulübü kavşağında gerçekleştirdiği uygulamada motosiklet sürücüleri denetlendi. Sürücüler, kask kullanımının önemi hakkında ekipler tarafından uyarıldı. Yetkililer, motosiklet kazalarını önlenmesi adına farklı zamanlarda denetimlerin devam edeceğini belirttiler. Yapılan denetimlerde kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uygulandı. - ÇANAKKALE

Çan'da motosiklet uygulaması gerçekleştirildi
Çan'da motosiklet uygulaması gerçekleştirildi

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Çanakkale, Hisarcık, Avcılar, Asayiş, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çan'da motosiklet uygulaması gerçekleştirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çan'da motosiklet uygulaması gerçekleştirildi - Son Dakika
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