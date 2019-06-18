Son Dakika Haberleri: Çan'da Muhammed Mursi için gıyabi cenaze namazı
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Çan'da Muhammed Mursi için gıyabi cenaze namazı

13 dakika önce

Çanakkale'nin Çan ilçesinde Mısır'ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Çan'da Muhammed Mursi için gıyabi cenaze namazı, System.String[]
Çanakkale'nin Çan ilçesinde Mısır'ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Gıyabi cenaze namazına vatandaşlar ilgi gösterdi. Çarşı Camiinde öğle namazı sonrası cami imam hatibi Mehmet Ali Barman tarafından kıldırılan namaz sonrası dua edildi.

Mısır'ın seçimle başa gelen ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi 2013'ün Temmuz ayında askeri darbeyle devrildiğinden bu yana cezaevindeydi. Mursi yaklaşık 5 yıldır süren davanın son duruşmasında fenalaşmış, kaldırıldığı hastanede öldüğü duyurulmuştu. - ÇANAKKALE
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 03:32 Kaynak: İHA
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