Son Dakika Haberleri: Çan'da Polis Teşkilatı 174. Yılını Kutladı

Çan'da Polis Teşkilatı 174. Yılını Kutladı

17 dakika önce

Çanakkale'nin Çan ilçesinde Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 174. yıl dönümü kutlandı.

Çan'da Polis Teşkilatı 174. Yılını Kutladı, System.String[]
Çanakkale'nin Çan ilçesinde Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 174. yıl dönümü kutlandı.

Çan Kaymakamı Mustafa Gürdal'ı makamında ziyaret eden Çan Emniyet Müdürlüğü personeli daha sonra ilçede şehit polis ailelerini ziyaret etti. 1985 yılında Mardin'de görev yaparken şehit olan polis memuru İsmail Durmaz'ın oğlu Erhan Durmaz, Karşıyaka Mahallesindeki evinde Emniyet Müdürü Cengiz Pınar ve personeli tarafından ziyaret edilirken 2016 yılında Şırnak'ın Cizre İlçesinde PKK'lı teröristlerin İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bomba yüklü kamyonla düzenlediği saldırıda şehit olan polis memuru Halil İbrahim Eriç'in Fatih Mahallesindeki babası Hamdi Eriç ziyaret edildi.

Çan Atatürk Şehir Meydanında ki tören ise İlçe Emniyet Müdür Vekili Komiser Hasan Nas'ın Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla başladı. Tören, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Törene Çan Belediye Başkanı Bülent Öz ve İlçe Emniyet Müdürlüğü perrsoneli katıldı.

Atatürk Şehir Meydanındaki çelenk koyma töreninin ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü bahçesinde vatandaşların tebrikleri kabul edildi. Öğle namazı öncesinde İlçenin Demirci Camii'nde şehitler için okunan Mevlid-i Şerif'in ardından keşkek ikramı yapıldı. - ÇANAKKALE
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 11:59 Kaynak: İHA
Emniyet Müdürlüğü, Çanakkale, Polis, Güncel
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