Çan'da polislerden engelli gence doğum günü sürprizi - Son Dakika

ÇANAKKALE'nin Çan ilçesinde yaşayan bedensel engelli Batuhan Deniz'in (16) doğum günü, polis ekipleri tarafından evine getirilen pasta ile kutlandı.

Ayşe-Polat Deniz çifti, koronavirüs önlemleri kapsamında sokağa çıkması yasak olan yüzde 60 bedensel engelli oğulları Batuhan Deniz'in doğum gününü kutlamak için, Çan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinden yardım istedi. Ekipler, Batuhan'a doğum günü sürprizi için 'İyi ki doğdun Batuhan' yazdırarak pasta hazırladı.Polisler, Batuhan'ın İstiklal Mahallesi'nde bulunan evine giderek, doğum gününü kapıdan kutladı, hatıra fotoğrafı çektirdi. Batuhan Deniz ve ailesi polislerin duyarlı davranışlarından dolayı çok mutlu olduklarını belirterek, teşekkür etti.