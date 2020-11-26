Çan'da salgın denetim ekipleri kontrollere başladı - Son Dakika

Çan'da salgın denetimleri başladı.

İçişleri Bakanlığının 25.11.2020 tarihli 19753 sayılı genelgesi doğrultusunda, Çan'da salgın denetim ekipleri koordinasyonunda otogar, toplu taşıma araçları, lokanta, market, kuaför ve berberler olmak üzeri vatandaşların kalabalık oluşturabileceği yerlere yönelik yoğunlaştırılmış denetimler yapılmaya başlandı. Toplu taşıma araçlarının kontrolleri Çan Kaymakamı Mustafa Gürdal, İlçe Emniyet Müdürü Cengiz Akpınar, Çan Belediyesi Otogar Sorumlusu Ahmet Kaya, Çan Birlik Başkanı Mesut Ergin tarafından gerçekleştirildi. Diğer denetimler ise salgın denetim ekipleri tarafından yapıldı. - ÇANAKKALE