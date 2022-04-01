Çan'da sazlık alanda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Çan'da sazlık alanda çıkan yangın söndürüldü

01.04.2022 16:21

Çan'da sazlık alanda çıkan yangın söndürüldü Çanakkale'nin Çan ilçesine 13 kilometre uzaklıkta bulunan Büyükpaşa köyü girişindeki köy merasındaki sazlık alanda çıkan yangın, söndürüldü.

Çan'da sazlık alanda çıkan yangın söndürüldü

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Çan ilçesine 13 kilometre uzaklıkta bulunan Büyükpaşa köyü girişindeki köy merasındaki sazlık alanda çıkan yangın, söndürüldü.

Olay saat 15.30 sıralarında Çan ilçesine bağlı Büyükpaşa köyünün merasında sulama kanaletleri etrafında bulunan sazlık alanda çıkan yangın büyümeden Çan Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 1 arazöz, 1 ilk yangın müdahale aracı ve Çan Belediyesi itfaiye aracının müdahalesi sonucunda söndürüldü. Şiddetli lodos fırtınası ile büyüyen alevler, dikenli çalılık alanda kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Çan'da sazlık alanda çıkan yangın söndürüldü
Çan'da sazlık alanda çıkan yangın söndürüldü
Çan'da sazlık alanda çıkan yangın söndürüldü
Çan'da sazlık alanda çıkan yangın söndürüldü

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çan'da sazlık alanda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çan'da sazlık alanda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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