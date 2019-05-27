Son Dakika Haberleri: Çan'da Şehit Mustafa Yerli dualar ile anıldı

Çan'da Şehit Mustafa Yerli dualar ile anıldı

1 saat önce

Çanakkale'nin Çan ilçesinde Şehit Mustafa Yerli'nin vefatının birinci yılında iftar yemeği verildi.

Çan'da Şehit Mustafa Yerli dualar ile anıldı, System.String[]
Çanakkale'nin Çan ilçesinde Şehit Mustafa Yerli'nin vefatının birinci yılında iftar yemeği verildi.

Sivas Kangal İlçe Jandarma Komutanlığında görev yaparken görevi başında Şehit olan Jandarma Assubay Çavuş Mustafa Yerli, vefatının birinci yılında Çan'daki evinin önünde düzenlenen mevlit ve iftar yemeği ile anıldı.

Düzenlenen iftar programına Çan Kaymakamı Mustafa Gürdal, Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, AK Parti İl Genel Meclis Üyesi Murat Okan, AK Parti Çan İlçe Başkanı Orhan Arslan, AK Parti Çan İlçe Kadın Kolları Başkanı Birsel Dirlik, CHP Çan Belediye Meclis Üyeleri, Çan Jandarma Komutanı Jan. Yüzbaşı Cengiz Mete Yavuz, İlçe Emniyet Müdürü Cengiz Akpınar, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Çanakkale Şube Başkanı Gülşen Uz, Türkiye Gaziler ve Şehit Aieleri Vakfı Çan Şube Başkanı Nail Eker ve vatandaşlarkatıldı. - ÇANAKKALE
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 03:17 Kaynak: İHA
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