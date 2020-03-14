Çan'da su borcu olanların 2 ay boyunca suyu kesilmeyecek - Son Dakika

Çan Belediyesi tarafından sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda hijyen tedbirleri kapsamında konut abonelerinde su faturası borcu olan yurttaşlarımız için 2 ay boyunca su kesintisine gidilmeyecektir denildi.



Çan Belediye Başkanı Bülent Öz yaptığı açıklamada, "Ülkemizde de görünen korona virüs nedeniyle hijyen tedbirleri kapsamında belediyemiz bünyesinde bulunan umuma açık tüm işyerlerinin ve ayrıca toplu ulaşım araçlarının ilaçlamasını belediyemiz çevre kontrol müdürlüğü ekipleri aralıksız sürdürmektedir. Buna bağlı olarak İlçemizde konut abonelerinde su faturası borcu olan vatandaşlarımız içinde 2 ay boyunca su kesintisine gidilmeyecektir. Vatandaşlarımıza ve kamuoyuna duyurulur" dedi. - ÇANAKKALE