Çan'da 'temel afet bilinci eğitimi' verildi - Son Dakika

Çan'da 'temel afet bilinci eğitimi' verildi
22.02.2021 18:03
İçişleri Bakanlığı tarafından 2021 yılının afet eğitim yılı ilan edilmesi kapsamında Çan'da temel afet bilinci eğitimi verildi.
İçişleri Bakanlığı tarafından 2021 yılının afet eğitim yılı ilan edilmesi kapsamında Çan'da temel afet bilinci eğitimi verildi.
Çanakkale AFAD İl Müdürlüğü Eğitim Uzmanı Erkan Sadi Uysal tarafından mahalle, köy muhtarlarına ile kurum müdürleri ve memurlarına Çan Belediyesi Gençlik ve Kültür Merkezi Konferans Salonunda temel afet bilinci eğitimi verildi. Eğitimde deprem, yangın ve temel arama kurtarma bilgilendirme eğitimleri kapsamında gerçekleşebilecek herhangi bir afet öncesinde alınabilecek tedbirleri anlatıldı. Deprem risklerinin, insanların alabileceği önlemlerle azaltılabileceğine değinen AFAD görevlisi, her yerde ve her durumda yaşanabileceklere karşı hazırlıklı olunması gerektiğinin altını çizdi. - ÇANAKKALE
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