Çan'da trafik kazası: 1 yaralı
1 saat önce
Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Etili köyü sapağında meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Etili köyü sapağında meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 12:24 Kaynak: İHA
Edinilen bilgiye göre, Çan'dan Çanakkale istikametine giden Orhan G. yönetimindeki 17 ZA 612 plakalı motosiklet ile Mehmet K. idaresindeki 17 AAV 292 plakalı özel araç çarpıştı. Çarpışma sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Orhan G. yaralandı. Orhan G. 112 ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Çan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ÇANAKKALE
Gölete düşen çocuklarını kurtarmak isteyen anne ve baba boğuldu Bursa'da yüzde 92 engeli bulunan gaziye, ayaklarını uzattığı için dayak attılar Kardeşini pompalı tüfekle 5 el ateş edip öldürdü Kansere karşı en dirençli kan grubu belli oldu