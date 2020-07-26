Çan'da trafik kazası: 7 yaralı - Son Dakika

Çan- Çanakkale karayolunda meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Çanakkale'den Çan'a seyir halinde olan İsa Ü, yönetimindeki 17 GP 602 plakalı Renault Kangoo araç Çan Hurma köy yol ayrımı yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçtu. Araçta sıkışan yaralılar Çan Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarıldı. Araçta bulunan Gürel Ö., Ayşe Aslan P., Eylem K., Miraynur K., Barettin P. ve Arzu Ü. olay yerinde112 ekiplerinin ilk müdahalelerinden sonra Çan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Çan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan durumu ağır olanlar Çan Devlet Hastanesinde yapılan ilk tedavilerinin ardından Çanakkale'ye sevk edildiler. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - ÇANAKKALE