Son Dakika Haberleri: Çan'da Trafikte "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" Eğitimi

Çan'da Trafikte "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" Eğitimi

1 saat önce

Çanakkale'nin Çan ilçesinde, Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla yapılan uygulama kapsamında öğrencilere eğitim semineri verildi.

Çan'da Trafikte
Çanakkale'nin Çan ilçesinde, Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla yapılan uygulama kapsamında öğrencilere eğitim semineri verildi.

İçişleri Bakanlığı, trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması ve yaya geçitlerinin kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla Türkiye genelinde bugün eş zamanlı yapılan "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla yapılan uygulama kapsamında 23 Eylül Ortaokulu'nda öğrencilere yönelik 2019 yılı yaya öncelikli trafik yılı ilan edilişi konulu eğitim semineri verildi. 23 Eylül Ortaokulu salonunda, Çan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından,öğrencilere trafik kuralları konularında eğitim verildi.

Eğitim kapsamında, Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Başkanlığı tarafından hazırlanan slayt ile öğrencilere trafikte araç ve yayaların uyması gereken kurallar hakkında seminer verildi. Seminerin ardından öğrencilere Çan İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli tarafından şehir içinde yaya yollarının nasıl kullanıldığı ve nelere dikkat edilmesi gerekildiği uygulamalı olarak öğrencilere gösterdi. Eğitime Çan Kaymakamı Mustafa Gürdal, İlçe Emniyet Müdürü Cengiz Akpınar, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Cengiz Mete Yavuz, katıldı. Uygulama noktasında Kaymakam Gürdal, Emniyet Müdürü Akpınar ve Jandarma Komutanı Yavuz, sürücülere yaya geçitlerinde yol hakkının yayalar üzerinde olduğu konusunda bilgi verirken, sürücülerin de bu kurallara uymalarını istediler. Gurup içişleri Bakanlığının hazırladığı broşürleri de sürücülere dağıttı. - ÇANAKKALE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 05:05 Kaynak: İHA

Türkiye, Eylül, Çanakkale, Güncel
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