Son Dakika Haberleri: Çan'da Uyuşturucu Operasyonu

Çan'da Uyuşturucu Operasyonu

13 dakika önce

Çanakkale'nin Çan ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 8 kişi yakalandı.

Çan'da Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Çanakkale'nin Çan ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 8 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında ilçede belirlenen 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 8 şüpheli gözaltına alındı.

Söz konusu adreslerde yapılan aramalarda ise 1 gram kubar esrar, birer ruhsatsız tabanca ve av tüfeği, 41 adet 9 milimetre çapında tabanca fişeği, 54 adet av tüfeği fişeği, 6 cep telefonu, 6 sim kart, 340 lira, biri "F" serisi olmak üzere 7 adet Amerikan doları, 10 avro, bir adet 7,62 milimetre çapında tabanca fişeği ele geçirildi.

Jandarmanın bölgedeki çalışmasının sürdüğü öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 01:40 Kaynak: AA

Uyuşturucu Ticareti, Çanakkale, Güncel
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