Çan'da Uyuşturucu Operasyonu

Çanakkale
'nin Çan ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 8 kişi yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma
Komutanlığı ekiplerince uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında ilçede belirlenen 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda, 8 şüpheli gözaltına alındı. Söz
konusu adreslerde yapılan aramalarda ise 1 gram kubar esrar, birer ruhsatsız tabanca ve av tüfeği, 41 adet 9 milimetre çapında tabanca fişeği, 54 adet av tüfeği fişeği, 6 cep telefonu, 6 sim kart, 340 lira, biri "F" serisi olmak üzere 7 adet Amerikan doları, 10 avro, bir adet 7,62 milimetre çapında tabanca fişeği ele geçirildi.
Jandarmanın bölgedeki çalışmasının sürdüğü öğrenildi.