Çan'daki balık ölümleri araştırılıyor - Son Dakika

Çan'daki balık ölümleri araştırılıyor
Çanakkale'nin Çan ilçesine yaşanan balık ölümlerinin ardından İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık ekipleri çay ve ölen balıklardan numune aldı.
Çanakkale'nin Çan ilçesine yaşanan balık ölümlerinin ardından İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık ekipleri çay ve ölen balıklardan numune aldı.
Dün koyunlarını sulamak için akşam saatlerinde Büyükpaşa köyü köprüsünün 500 metre altına gelen Zeki Yiğit'in çay kenarında ölü balıkları fark etmesi ve olayın basına yansımasıyla Çan İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü ekipleri Büyükpaşa köyü kenarından geçen çay yatağına gelerek balıklardan ve sudan numune aldı. Yaşanan balık ölümleriyle ilgili açıklamada bulunan İbrahim Çubuk, "Bölgede bu tür balık ölümleri her yıl tekrarlanıyor. Bu konunun detaylı bir şekilde araştırılması lazım. Bu çay yatağından çevre köylerimiz hayvanlarını suluyor. Aynı zamanda da buradan geçen çay yatağından bahçe sulamaları da yapılıyor. Çaya karışacak en küçük zehirli atık durumunda burada hayvanlarını sulayan vatandaşlarımızın hayvanları telef olacağı gibi, buradan bahçesini sulayan çiftçilerimiz de zarar görecektir" dedi. - ÇANAKKALE
Haber Yayın Tarihi: 27.07.2020 03:01
Kaynak: İHA
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