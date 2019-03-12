Can Damlası Projesi", Kök Hücre Bekleyenlere Umut Olacak

Sağlık Bakanlığı
ve TÜRKÖK desteğiyle, Pfizer Türkiye
'nin hayata geçirdiği "Can Damlası Kök Hücre Bağışı Farkındalık Projesi" kapsamında hazırlanan kamu spotu, toplumda kök hücre bağışıyla ilgili yanlış bilinenleri ortadan kaldırmayı amaçlıyor.
Proje kapsamında hayata geçirilen "Elini Uzat, Can Damlası Ol" başlıklı video aracılığıyla, insanların daha bilinçli bağışçılar haline gelmeleri ve toplam 4 milyon kişinin kök hücre bağışı hakkında bilgilendirilmesi hedefleniyor.
Sosyal medyada #EliniUzatCanDamlasıOl etiketiyle ulaşılabilen çalışma, Türkiye'de, başta lösemi hastaları olmak üzere kök hücre bağışı bekleyen binlerce insan için umut vaat ediyor.
Toplum genelinde, kök hücre bağışı konusundaki yanlış bilgi ve yersiz korkuların oluşması üzerine ihtiyaç duyulan sayıda bağışçıya ulaşılamamasına neden olduğu için harekete geçen Sağlık Bakanlığı ve TÜRKÖK, kök hücre bağışıyla ilgili doğru bilgileri yaymak için işbirliği yaptı.
"Can Damlası" isimli kök hücre bağışı farkındalık projesini başlatan bakanlık, Pfizer Türkiye'nin desteklediği proje sayesinde, toplumda kök hücre bağışıyla ilgili yanlış bilinenlerin ortadan kaldırılması ve doğruların sosyal medya aracılığıyla yayılmasını amaçlıyor.
Projesi kapsamında hayata geçirilen "Elini uzat, can damlası ol" videosu aracılığıyla, insanların kök hücre bağışıyla ilgili doğru bilgileri edinmesine ve bu sayede daha bilinçli bağışçılar haline gelmelerine destek olunması hedefleniyor.
Mart ayı süresince sosyal medya üzerinden devam edecek projeyle, 4 milyon kişinin kök hücre bağışı hakkında bilgilendirilmesi planlanıyor.