Çan Devlet Hastanesi'nde tahliye ve yangın tatbikatı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çan Devlet Hastanesi'nde tahliye ve yangın tatbikatı - Son Dakika

Çan Devlet Hastanesi'nde tahliye ve yangın tatbikatı

6 saat önce

Çan Devlet Hastanesinde Acil Durum ve Afet Planı kapsamında yapılması zorunlu olan tahliye ve yangın tatbikatı yapıldı.

Çan Devlet Hastanesi'nde tahliye ve yangın tatbikatı, System.String[]

Çan Devlet Hastanesinde Acil Durum ve Afet Planı kapsamında yapılması zorunlu olan tahliye ve yangın tatbikatı yapıldı.


Çan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü tarafından Olası bir yangın durumunda çalışanların yangına müdahale, yangın söndürücülerin özellikleri ve kullanımı ile ilgili bilgi almalarını sağlamak, hastanenin tahliye planlarını uygulayarak çalışanlara pratiklik kazandırarak toplanma alanında güvenli bir biçimde toplanılmasını sağlamak, yoğun bakım ve klinik düzeyinde hasta tahliyesini hasta güvenliği kuralları çerçevesinde gerçekleştirebilmek amacı ile yapılan tatbikatın tüm aşamaları planlandığı biçimde gerçekleştirildi.


Hastane bahçesindeki güvenli bölge olan toplanma alanında toplanan personele Hastane tahliye planları, taşınabilir yangın söndürücülerin özellikleri ve kullanımı ile ilgili olarak Çan Belediyesi İtfaiye Müdürü İsmail Gezgin tarafından bilgilendirme yapıldı. Çıkarılan yapay yangına taşınabilir yangın söndürücülerle Hastane yangın söndürme ekip üyeleri ve çalışanlar tarafından müdahale edilerek söndürülmesi sağlanan tatbikatta yangın Soğutma çalışması itfaiye ekibi tarafından yapıldı.


Tatbikat sonunda Hastane Başhekim Yardımcısı Op.Dr.H. Serdar Dündar, tatbikatın önemi konusunda katılım sağlayan personeli bilgilendirme konuşmasının ardından yapılan tatbikat planlandığı gibi sona erdi. - ÇANAKKALE

İtfaiye, Çan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 07:44 Kaynak: İHA
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