Can dost 'boncuk' için seferberlik - Son Dakika

Can dost 'boncuk' için seferberlik

08.01.2021 14:47
Can dost 'boncuk' için seferberlik, System.String[]

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde yaklaşık 8 ay önce ölmek üzere bulunan köpeği, hayvan sever Oylum Gündüz'ün girişimleri ve belediye çevre sağlığı birimi ekiplerinin çabalarıyla tekrar hayata döndürüldü.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde yaklaşık 8 ay önce ölmek üzere bulunan köpeği, hayvan sever Oylum Gündüz'ün girişimleri ve belediye çevre sağlığı birimi ekiplerinin çabalarıyla tekrar hayata döndürüldü. Boncuk ismi verilen köpeği gördüğünde gözlerine inanamadığını söyleyen Gündüz, "Geldiğimde gözlerime inanamadım. Hayvan hem kilo almış, hem iyileşmiş hem de çok hareketliydi" dedi.

Lüleburgaz'da gözleri yaşartacak can dost seferberliği yaşandı. Bundan yaklaşık 8 ay önce hayvan sever Oylum Gündüz, evinin önünde tüyleri dökülmüş, hareket etmekte zorlanan sokağa terk edilmiş bir köpek buldu. Köpek için harekete geçen Gündüz, önce kendi imkanlarıyla can dostu beslemeye başladı. Ancak köpeğin iyileşmediğini, tam tersine durumunun daha da kötüye gittiğini gören Gündüz, durumu Lüleburgaz Belediyesi Çevre Sağlığı Birimi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, bitkin duruma düşen köpeği alarak hızla tedaviye başladı.

"Tedavi süreci neyi gerektiriyorsa yaptılar"

Köpeğin durumuna çok üzüldüğünü belirten Gündüz, talihsiz hayvanın vücudunun birkaç bölgesinde de morluk fark ettiğini söyledi. Gündüz, "Bir süre, bir iki ay kadar orada baktık. Site olarak herkes elinden geleni yaptı. Daha sonra hasta olduğunu, hastalığının daha da ilerlediğini fark ettim. Ama hayvan kendine gelmeyince belediyeyi aradık. Oradan ekipler geldi. Aldı. Derin yaraları açılmıştı. Belediye tedavi süreci neyse onu yaptı. Dışarıdan alınması gereken ilaç vesaire alınması ne gerekiyorsa alındı. Uzun bir süreçten geçti" dedi.

"Baktığımız köpek bu mu?"

Talihsiz hayvanın tüylerinin tamamen döküldüğünü belirten Gündüz, belediye tarafından köpeğin tamamen tedavi edildiği haberini aldığını söyledi. Gündüz, "Hiç tüyleri yoktu. Pandemi süresince gelemedim. Sonra arandığımda iyileştiğini söylediler. Geldiğimde gözlerime inanamadım. Hayvan hem kilo almış, hem iyileşmiş, hem de çok hareketliydi. Sesi bile çıkmıyordu. Fotoğraflarını gösterdiğimde kimse inanamadı, 'Baktığımız köpek bu mu?' diye" şeklinde konuştu.

"Umarım sahiplenirler"

Boncuk ismini verdiğini köpeğin iyileştiğini söyleyen Gündüz, köpeğin kısa sürede duyarlı vatandaşlar tarafından sahiplenmesi gerektiğini diledi. Gündüz, "Bu saatten sonra yapılacak en güzel iş iyi bir sahiplendirme olur. Umarım iyi bir yuvası olur, tekrar sokaklara dönmez. İlk zamanlar haftanın neredeyse 5 günü geldim. Çok zor bir süreçti. Sabır gerekiyor. Belediyeye teşekkür ederim. Yılmadılar. Hep beraber güzel bir sonuç oldu" dedi.

"Eski sağlığına kavuştu"

Köpeğin tedavi süreci hakkında açıklamalarda bulunan veteriner hekim Mehmet Alper Güder ise şu ifadeleri kullandı; "Can dostumuz bakım evine getirildiğinde oldukça zayıf ve halsiz bir haldeydi. Çok yaygın bir tüy dökülmesi söz konusuydu. Yine aynı şekilde yaygın deri lezyonları söz konusuydu. Ağız bölgesinde de yoğun lezyonlar bulunmaktaydı. Aynı şekilde bacaklarında çeşitli ödemler mevcuttu. Genel olarak bağışıklık sisteminin toparlanması üzerine bir tedavi uyguladık. Uzun ve yoğun süren tedavi, bakım, besleme sürecinin ardından eski sağlığına kavuştu. Burada kısırlaştırma işlemini gerçekleştirdik. Gerekli aşılamalarını yaptık. Şu an can dostumuz tekrar eski sağlığına kavuştu. Bizler de bunun mutluluğu içerisindeyiz." - KIRKLARELİ

Can dost 'boncuk' için seferberlik
Can dost 'boncuk' için seferberlik
Can dost 'boncuk' için seferberlik
Can dost 'boncuk' için seferberlik
Can dost 'boncuk' için seferberlik

DOST Partisi, Kırklareli, Lüleburgaz, Köpek, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Can dost 'boncuk' için seferberlik - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Oğuzhan Asiltürk ile görüşmesine ilişkin bilgi verdi: İttifak meselesini konuştuk Son Dakika! Erdoğan'dan Canan Kaftancıoğlu'na sert sözler: Zaten kendisi bir DHKP-C militanıdır Türkiye'de sadece Iğdır ve Edirne'de yaşıyor! Halkın "Esrarengiz fare" dediği canlı ortaya çıktı Vatandaşlar görüntüleri şaşkınlıkla izledi! Mağaradaki 'Esrarengiz varlık' kamerada Hakan Altun, temizlik işçisi Şahin Özlem'in yeteneğini keşfedip şarkıcı yaptı Vahşi cinayetin sanığından tüyler ürperten sözler: Kafasından tutmak istedim ancak yuvarlanıp gitti Çaldığı cep telefonunu parkta uyurken çaldırdı Eşini çırılçıplak olana kadar soydu, ellerini kelepçeledi! Gece boyu şiddet gören kadın, kocasını tüfekle vurarak öldürdü
Vedat Muriqi, Lazio'da kalmak istediğini söyleyip G.Saray'ı reddetti Vedat Muriqi, Lazio'da kalmak istediğini söyleyip G.Saray'ı reddetti         
14:46
Bakanlıktan istifa eden Berat Albayrak hakkında bomba kulis: Yeni işi için Boğaz'da yalı arıyor Bakanlıktan istifa eden Berat Albayrak hakkında bomba kulis: Yeni işi için Boğaz'da yalı arıyor         
14:36
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'deki kanlı Kongre baskınıyla ilgili ilk açıklama: Demokrasi için bir yüz karası Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'deki kanlı Kongre baskınıyla ilgili ilk açıklama: Demokrasi için bir yüz karası         
13:53
Kongre baskını oldu koronavirüs unutuldu! ABD'de korkunç rekor; bir gün içinde 4 binden fazla insan öldü Kongre baskını oldu koronavirüs unutuldu! ABD'de korkunç rekor; bir gün içinde 4 binden fazla insan öldü         
13:15
Sevgilisini vahşice öldürüp bavulda saklayan sanık müebbet yedi, son sözü Sevgilisini vahşice öldürüp bavulda saklayan sanık müebbet yedi, son sözü "Benim de hayatım mahvoldu" oldu         
13:09
Otomotiv devi KIA, logo ve sloganını değiştirdi Otomotiv devi KIA, logo ve sloganını değiştirdi         
12:56
Müge Anlı'dan dikkat çeken Aleyna Çakır sözleri: Bu konuyu gündeme getirmek istemiyorum Müge Anlı'dan dikkat çeken Aleyna Çakır sözleri: Bu konuyu gündeme getirmek istemiyorum         
12:04
Akaryakıt istasyonunda korku dolu anlar! Pompacı bir anda alevler içinde kaldı Akaryakıt istasyonunda korku dolu anlar! Pompacı bir anda alevler içinde kaldı         
11:33
Antalya'da 87 yıl sonra kahve üretimine geçiliyor Antalya'da 87 yıl sonra kahve üretimine geçiliyor         
11:25
Ünlü şarkıcı Yeliz Yeşilmen'e hırsızlık şoku! Çocuklarının bakıcısı evi soyup soğana çevirdi Ünlü şarkıcı Yeliz Yeşilmen'e hırsızlık şoku! Çocuklarının bakıcısı evi soyup soğana çevirdi         
11:18
Soylu'dan Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemlere katılan Canan Kaftancıoğlu'na sert tepki: Senin orada ne işin var? Soylu'dan Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemlere katılan Canan Kaftancıoğlu'na sert tepki: Senin orada ne işin var?         
11:02
İçişleri Bakanlığı'na son dört yılın en yüksek personel alımı yapılacak İçişleri Bakanlığı'na son dört yılın en yüksek personel alımı yapılacak         
10:23
Manchester United, Amad Diallo'yu renklerine bağladı Manchester United, Amad Diallo'yu renklerine bağladı         
10:07
Sıfır aldığı aynı marka iki otomobili de kendiliğinden yanınca evinin önüne astığı yazıyla tepki gösterdi Sıfır aldığı aynı marka iki otomobili de kendiliğinden yanınca evinin önüne astığı yazıyla tepki gösterdi         
10:03
Esra Erol'un çocuk gelişimi mezunu kadına Esra Erol'un çocuk gelişimi mezunu kadına "Bakıcı" demesi yanlış anlaşılınca tepki yağdı         
09:59
Kızının erkeklere satıldığını öğrenen anne, hesap sormaya gitti! Darbedilen kadın saçlarını yoldan topladı Kızının erkeklere satıldığını öğrenen anne, hesap sormaya gitti! Darbedilen kadın saçlarını yoldan topladı         
09:46
Ünlü oyuncu Alec Baldwin'in kızı Ireland, yalnızca çizme giyip poz verdi Ünlü oyuncu Alec Baldwin'in kızı Ireland, yalnızca çizme giyip poz verdi         
23:34
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2021 15:04:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Can dost 'boncuk' için seferberlik - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei