Can dostlar için "Empati Projesi" - Son Dakika

Sinop'ta can dostlar için "Empati Projesi" hayata geçiriliyor.

Geçen hafta oyuncak fabrikasında yapılan toplantıyla kimlik kazanan "Empati Projesi"nin Sinop Ticaret Sanayi Odası'nda yapılan ikinci toplantısı sonrasında saha çalışmalarına başlandı. Oyuncak fabrikası yatırım danışmanı Taner Dinçkurt öncülüğünde başlatılan proje ile Sinop Belediye Başkanlığı, oyuncak fabrikası, Sinop Ticaret ve Sanayi Odası öncülüğünde fabrika kurum ve kuruluşların yemek atıkları barınakta mama haline getirilerek burada yaşayan can dostların daha iyi şartlarda beslenmeleri sağlanacak.

İlk olarak Organize Sanayi Bölgesi'nde çalışan fabrikalarla anlaşma yapılacak görüşmelerle projenin başlayacağını belirten Sinop Belediye Başkan Yardımcısı Aydın Hakan Sönmez, projenin örnek bir çalışma olacağını söyledi. - SİNOP