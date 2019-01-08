Son Dakika Haberleri: Can Dostlar' İçin Mama Dağıtıtılar

Can Dostlar' İçin Mama Dağıtıtılar

45 dakika önce

BURSA'nın Nilüfer Belediyesi ile Bursa Uludağ Üniversitesi Veteriner Topluluğu, hayvanları beslemeleri için vatandaşlara mama dağıttı.

Can Dostlar' İçin Mama Dağıtıtılar, System.String[]
BURSA'nın Nilüfer Belediyesi ile Bursa Uludağ Üniversitesi Veteriner Topluluğu, hayvanları beslemeleri için vatandaşlara mama dağıttı.

Nilüfer Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, soğuk kış aylarında yaşam şartları zorlaşan hayvanların beslenmelerine yardımcı olmak için çalışmalarını artırdı. Bu konuda duyarlılığı yükseltmek amacıyla Nilüfer Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ile Bursa Uludağ Üniversitesi Veteriner Topluluğu (ULUVET) Görükle'deki Kazım Koyuncu Parkı'nda stant açarak, hayvanseverlere can dostlara ulaştırmaları için mama dağıttı. Üzerinde, hayvanların beslenmesine dikkat çeken mesajların yer aldığı 400 adet mama paketi, vatandaşlara ücretsiz olarak verildi.  

Projeye destek veren ULUVET'e teşekkür eden Nilüfer Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Fikriye Eker, Nilüfer Belediyesi olarak kentin kırsal ve merkez bölgelerinde zorlu şartlarda yaşam mücadelesi veren hayvanların beslenme ve barınmalarına her zaman yardımcı olduklarını söyledi. Eker, "Gönüllüleri ve bütün Nilüferlileri de çalışmalara dahil ederek, daha fazla can dosta ulaşıyoruz. Veteriner hekim adayı öğrencilerimiz de bu konuda örnek bir çalışmaya imza attı. Dağıtımı gerçekleştirilen mamalar, can dostlarımız için büyük bir iyilik" dedi.

Eker, vatandaşların kapı ve cam önlerine mama, ekmek kırıntısı, su bırakarak bu soğuk kış günlerinde hayvanlara destek olabileceklerini de söyleyerek herkesi bu konuda duyarlı olmaya çağırdı.

- Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 01:12 Kaynak: DHA

nilüfer belediyesi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Küs Olduğu Alişan'la Davette Pişti Olan Demet Akalın, Düşme Tehlikesi Atlattı Palu Ailesiyle İlgili Bomba İddia: Ablam Tuncer'e İlaç Verip Tecavüz Etti

Son Dakika! Erdoğan, Randevu Talebini Kabul Etmedi, Bolton Türkiye'den Ayrılıyor Erdoğan Müjdeyi Verdi! 2,5 Milyon Ailenin Elektrik Faturasını Devlet Ödeyecek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.1.2019 13:57:16. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Can Dostlar' İçin Mama Dağıtıtılar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]