Can Dostlar Ofisi yıl içinde hizmete açılıyor - Son Dakika

Kağıthane Belediyesi sokak hayvanları için yeni bir rehabilitasyon merkezi açmaya hazırlanıyor.

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin'in seçim öncesi sözünü verdiği projelerinden Can Dostlar Ofisi için çalışmalar başladı. Başkan Öztekin hayvanseverlere müjdeyi sosyal medya hesabından duyurdu. Can Dostlar Ofisi, Kağıthane'deki sokak hayvanları için modern ve çevreci bir bakışla yeni bir bakım ve rehabilitasyon merkezi olacak. Yakın bir zamanda inşası tamamlanarak hizmete açılması planlanan Can Dostlar Ofisi'nde sokak hayvanlarının tedavi, bakım ve beslenme gibi bir çok ihtiyacı karşılanacak.

Can Dostlar Ofisi yaklaşık 5 bin metrekare toplam alanda, bin 200 metrekaresi kapalı alan, 3 bin 300 metrekaresi açık alan olacak şekilde inşa ediliyor. Merkezde muayene ve teşhis bölümleri, ameliyathaneler, kedi ve köpekler için ayrı ayrı olmak üzere tedavi ve bakım bölümleri, aşevi, depo, teknik oda ve ofis bölümleri yer alacak.

Rehabilitasyon Merkezi'nde 170 adet kedi, 75 adet de küçük ve büyük ırk köpekler için tedavi, bakım ve geçici barınma alanları yer alacak.

Başkan Öztekin seçim öncesi sözünü verdiği 53 projeden birini daha hayata geçirdikleri için mutlu olduğunu ifade etti. Başkan Öztekin, "Hayvanseverlerle yaptığımız istişareler sonucunda böyle bir merkezin gerekli olduğuna karar verdik. Yurttan ve dünyadan konuyla ilgili son gelişmeleri takip ederek, sokaktaki can dostlarımızın en iyi şekilde muayene ve tedavi edilebileceği, doğal bir ortam oluşturmak istedik. Arıcılar mevkiinde yer alacak merkezimizi yıl içinde hizmete açmayı planlıyoruz" diye konuştu. - İSTANBUL