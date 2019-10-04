Can dostlar Osmangazi'de emin ellerde

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla öğrencileri can dostlarla buluşturdu.



Avrupa'nın en modern hayvan barınağı olan taşıyan Osmangazi Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi'nde Orhanbey İlkokulu'ndan toplam 160 öğrenci hoşça vakit geçirdi. Osmangazi Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ev sahipliğinde gerçekleşen programda ekipler tarafından öğrencilere hayvan sevgisinin aşılanması, bakımı ve sahiplenilmesi konularında bilgiler verildi. Doğal yaşam merkezini doyasıya gezen çocuklar, hayvanlarla ilgili merak ettiklerini sorarak onları yakından tanıma fırsatı buldu. Aynı zamanda ata binen öğrencilerin yaşadıkları mutluluk renkli görüntülerin yaşanmasına sahne oldu.



Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar da, ilkokul öğrencileriyle birlikte barınağı gezerek hayvanları sevdi. Çocuklara Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi'nde verilen hizmetleri anlatan Dündar, "Dünya Hayvanları Koruma etkinliğimiz vesilesiyle düzenlediğimiz etkinlikteki maksadımız çocukların hayvanları görmesini sağlayarak, onlara hayvan sevgisini aşılamaktır. Sokaklardaki sahipsiz hayvanları toplayarak hem tedavilerinin yapılması hem de daha iyi şartlarda bakılması için barınağımıza getiriyoruz. Sokaklardaki başıboş hayvanların bakımını üstlendiğimiz gibi onların insanlara zarar vermelerinin de önüne geçiyoruz. Böylece Osmangazi Belediyesi olarak sadece bir gün değil yılın her günü hayvanlarımızı koruyoruz" dedi.



Başkan Dündar, çocuklarla tek tek ilgilenerek hatıra fotoğrafı çektirdi. - BURSA