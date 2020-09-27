Can dostlar Osmangazi'ye emanet - Son Dakika

Can dostlar Osmangazi'ye emanet

Korona virüs salgınına karşı birçok tedbiri titizlikle uygulayan Osmangazi Belediyesi, sokak hayvanlarını da unutmuyor.

Can dostlar Osmangazi'ye emanet, System.String[]

Korona virüs salgınına karşı birçok tedbiri titizlikle uygulayan Osmangazi Belediyesi, sokak hayvanlarını da unutmuyor.

Pandemi sürecinde yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için her gün düzenli olarak belirli noktalara mama ve su bırakan Osmangazi Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, yeni normalde de çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İlçe genelindeki birçok noktaya düzenli olarak mama ve su bırakarak can dostların aç kalmasını önleyen ekipler, ihtiyaç görülen hayvanları Osmangazi Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi'ne götürerek bakım ve tedavilerini yapıyor. Ekipler, yürütülen çalışmalar kapsamında son 10 günde bin 983 tedavi ve bakım ile 329 noktada besleme çalışması olmak üzere sokak hayvanlarına yönelik toplam 2 bin 312 çalışma gerçekleştirdi.

Osmangazi'de her canlının önemli olduğuna dikkat çeken Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, pandemide sokak hayvanlarına yönelik çalışmaların devam ettiğini söyledi. Dündar, "Can dostlarımıza yönelik olarak periyodik sürdürdüğümüz mama ve su dağıtımını bu pandemi sürecinde yoğunlaştırmıştık. Sahipsiz hayvanların aç ve susuz kalmamaları için ekiplerimiz özveriyle çalıştı. Sokak sokak gezip hayvanlarımıza sahip çıktık. Ekiplerimiz, Osmangazi'nin birçok noktasına düzenli olarak yiyecek ve su bırakarak, sahipsiz hayvanları besliyor. İhtiyaç halinde sokak hayvanlarının bakım ve tedavisi de barınağımızda yapılıyor" dedi. - BURSA

Can dostlar Osmangazi'ye emanet
Can dostlar Osmangazi'ye emanet
Can dostlar Osmangazi'ye emanet

Osmangazi Belediyesi, Koronavirüs, Osmangazi, Mama, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2020 15:44 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Can dostlar Osmangazi'ye emanet - Son Dakika

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