Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi yenileniyor - Son Dakika

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince, Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezinin yenileme çalışmaları devam ediyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Sağlık İşleri Daire Başkanlığı Veteriner İşleri ve Halk Sağlığı Şube Müdürlüğüne bağlı uzun süredir hizmet üreten, mevcut ihtiyacı karşılamakta zorlanan ve 17 bin 54 metrekare alan üzerine kurulu Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezinin modern bir görünüme kavuşmasını sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Sokak ve bakıma muhtaç hayvanların her türlü tedavileri ile barınma ihtiyaçların karşılandığı merkez, baştan sona yenilenerek modern bir görünüme kavuşacak.

Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde 51 köpek kulübesi, tam teşekküllü ameliyathane, kedi evi, büyükbaş hayvan barınağı ve idari bina yapılacak.

Daha önce idari bina ve ameliyathanenin iç içe olması nedeniyle taşıdığı riskleri ortadan kaldırmak için yenilenen merkezde, idari bina ve ameliyathane ayrı bölümlerde yer alacak.

Oluşturulacak laboratuvar biriminde ultrason, kan sayım ve röntgen işlemleri gerçekleştirilebilecek.

Yeşil alanlara da yer verilecek çalışmalarda idare binası toplam 505 metrekare kapalı alandan oluşacak.

Toplam 51 köpek kulübesinin yer alacağı bölümlerde hayvanlar, annesiz yavrular, anneli yavrular, karantina, yeni gelen yavrular, kısırlaştırılacak dişi ve erkek, kısırlaştırılmış dişi ve erkek karma ile büyük yavrular sınıflarına ayrılarak barınma imkanlarından yararlanacak.

Herhangi bir nedenle ampute olmuş hayvanlar, engelli bölümünde daimi konuk olarak yaşamlarını sürdürecek.

Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nin tamamlanıp hizmete girmesiyle sokak hayvanlarının barınma ve tedavileri için daha sağlıklı bir ortam sağlanacak.