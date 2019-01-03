Son Dakika Haberleri: Can Dostlara Her Gün 4,5 Ton Yemek

Can Dostlara Her Gün 4,5 Ton Yemek

12 dakika önce

Beylikdüzü Belediyesi, soğuk havalarda sokak hayvanlarının en öncelikli ihtiyacı olan beslenme sorununu, Veteriner İşleri Müdürlüğü Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'nde hazırladığı yemekler ile çözüyor.

Can Dostlara Her Gün 4,5 Ton Yemek, System.String[]

Her gün pişirilip dağıtılan 4,5 ton yemekle soğuk kış aylarında sokak hayvanlarının yaşam mücadelesine destek olunuyor.

Sokak hayvanlarının soğuk havalarda yiyecek sıkıntısı yaşamaması için çalışmalarını sürdüren Beylikdüzü Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'nde hazırlanan yemeklerle sokak hayvanlarının beslenme ihtiyacını karşılıyor. Özellikle hayvanların yemek bulmakta zorlanacağı yerleri tespit eden Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından dağıtılan 4,5 ton yemekle hayvanların soğuk kış şartlarında aç kalmaları önleniyor.

Her Gün 4,5 Ton Yemek Pişiriliyor

Beylikdüzü Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'nde barınan hayvanlar ve ilçedeki diğer sokak hayvanları için her gün dev kazanlarda 4,5 ton yemek pişiriliyor. Sokak hayvanları için her gün fırınlardan bayat ekmekler; bağışçı firmalardan da kemik ve etler toplanarak Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'ne getiriliyor. Merkezin bahçesinde bulunan mutfakta, et ve kemikler pişirildikten sonra, ekmekle karıştırılıyor. Kutulara doldurulup araçlara yüklenen sıcacık yemekler, Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından belirlenen sokak hayvanlarının yoğun olduğu bölgelere götürülerek dağıtılıyor.

Tuncel: "İlçe Genelinde 35 Noktada Dağıtım Yapıyoruz"

Kışın özellikle yaşamını sokakta sürdürmeye çalışan hayvanların yiyecek bulmakta güçlük çektiğine dikkat çeken Veteriner İşleri Müdürü Ertuğrul Tuncel, "Özellikle kış aylarında sokakta yaşam mücadelesi veren hayvanların düzenli olarak beslenmesi büyük önem taşıyor. Beylikdüzü Belediyesi olarak gönüllü vatandaşlarımızla da koordineli çalışarak ilçe genelinde belirlediğimiz 35 noktada sokak hayvanları için yemek dağıtımı yaparak onların aç kalmalarını önlüyoruz." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 04:18 Kaynak: Bültenler

Beylikdüzü Belediyesi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



200 Yılı Aşkın Süredir Bölgede Üretilen Van Otlu Peyniri Tescillendi Meteorolojiden Sonra AKOM da İstanbul'a Şiddetli Kar Uyarısı Yaptı

Kesin İhraç Talebiyle Disipline Sevk Edilen MHP Milletvekili Erhan Usta'dan İlk Yorum: Cumhurbaşkanı'na Teşekkür Ediyorum Türkiye'nin Seferber Olduğu Minik Sudenaz'dan Acı Haber Geldi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.1.2019 16:30:03. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Can Dostlara Her Gün 4,5 Ton Yemek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]