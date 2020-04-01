Can dostlara mama dağıttılar - Son Dakika
Son Dakika Güncel Can dostlara mama dağıttılar - Son Dakika

Can dostlara mama dağıttılar

6 saat önce

İlkadım Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü korona virüs salgını ile mücadelesi sürdürürken aç kalma tehlikesi yaşayan sokak hayvanlarına her gün düzenli olarak mama dağıtımı yapıyor.

Can dostlara mama dağıttılar, System.String[]

İlkadım Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü korona virüs salgını ile mücadelesi sürdürürken aç kalma tehlikesi yaşayan sokak hayvanlarına her gün düzenli olarak mama dağıtımı yapıyor.


Korona virüsü hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Korona virüsü salgını nedeniyle bazı yerlere kısıtlama gelince insanlar tarafından beslenen sokak hayvanları açlık ile karşı karşıya kaldı. İlkadım Belediyesi aç kalma tehlikesi yaşayan sokak hayvanları için yemek ve mama dağıtımı yapıyor. Sağlık İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler İlkadım bulunan 61 mahallenin tamamında geniş çaplı bir çalışma başlattı. Sokak aralarına, parklara ve bahçelere mama bırakan ekipler herkes tarafından takdir topluyor.


"Osmanlı'dan gelen bir kültürümüz olarak bütün canlıyı yaşat ki devlet yaşasın mantığıyla canlılara yiyecekler dağıtıyoruz"


Boşalan sokaklardan ve geçici süreliğine kapatan esnaftan dolayı sokak hayvanlarının aç kaldığını ifade eden İlkadım Belediyesi Başkan Yardımcısı Şerif Mırık, "Kovid-19'dan dolayı sokağa çıkma yasağı var. Aynı zamanda esnafın, lokantanın, kasapların kapandığı bir durum var. Daha önceleri sokak hayvanları buradaki atıklar ile idare edebiliyordu. Biz de bu süreç içerisinde bazı hayvanların bankların altından veya bazı köşelerde ölmeye yüz tutmuş olduğunu gördük. Bu nedenle de İlkadım Belediyesi olarak hem de Osmanlı'dan gelen bir kültürümüz olarak bütün canlıyı yaşat ki devlet yaşasın mantığıyla canlılara yiyecekler dağıtıyoruz. O ağzı dili olmayan hayvanları yaşatmaya çalışıyoruz. Kovid-19 ile mücadelemiz her alanda devam ediyor" dedi.


Hayvanlara mama dağıtımı sürecinde belediye ekipleri eldiven maske kullanarak tedbir alıyor. - SAMSUN

Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası, İlkadım Belediyesi, İlkadım, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 10:50 Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 4 bin 90'a yükseldi
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Tabloyu 4-5 gün daha korursak pik yapmadan inişe geçeriz ASFED Başkanı Yusuf Atik, koronavirüs tedbirleri kapsamında sektör çalışanlarına uyarılarda bulundu Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklama yapacak
Botafogo, Trabzonspor'dan ayrılan Obi Mikel'i istiyor Botafogo, Trabzonspor'dan ayrılan Obi Mikel'i istiyor         
17:18
Son Dakika: ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 4 bin 90'a yükseldi Son Dakika: ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 4 bin 90'a yükseldi         
17:03
Son Dakika: Bakan Albayrak: Ücretli öğretmenler ve usta öğreticilerin ek ders ücretleri süreç boyunca ödenecek Son Dakika: Bakan Albayrak: Ücretli öğretmenler ve usta öğreticilerin ek ders ücretleri süreç boyunca ödenecek         
17:02
Suudi Arabistan'dan Müslümanlara hac çağrısı: Planlarınızı erteleyin Suudi Arabistan'dan Müslümanlara hac çağrısı: Planlarınızı erteleyin         
17:00
Selçuk İnan: Her türlü fedakarlığa hazırım Selçuk İnan: Her türlü fedakarlığa hazırım         
16:58
Dünya genelinde koronavirüs bulaşan kişi sayısı 880 bini aştı Dünya genelinde koronavirüs bulaşan kişi sayısı 880 bini aştı         
16:55
Koronavirüs salgınına karşı ilk uyarıyı yapan Wuhanlı doktor Ai Fen kayıplara karıştı Koronavirüs salgınına karşı ilk uyarıyı yapan Wuhanlı doktor Ai Fen kayıplara karıştı         
16:43
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Tabloyu 4-5 gün daha korursak pik yapmadan inişe geçeriz Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Tabloyu 4-5 gün daha korursak pik yapmadan inişe geçeriz         
16:31
Son Dakika: Dün indirim yapılan benzine bugün de zam geldi Son Dakika: Dün indirim yapılan benzine bugün de zam geldi         
16:21
Son Dakika: İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 2 bin 352'ye yükseldi Son Dakika: İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 2 bin 352'ye yükseldi         
16:18
"Solunum cihazı istemiyorum, gençler için kullanın" diyen 90 yaşındaki kadın koronavirüsten hayatını kaybetti         
16:15
ABD'li hemşire, ülkesindeki durumu gözyaşları içinde anlattı: Bu işin sonu daha iyiye gitmeyecek ABD'li hemşire, ülkesindeki durumu gözyaşları içinde anlattı: Bu işin sonu daha iyiye gitmeyecek         
16:11
ASFED Başkanı Yusuf Atik, koronavirüs tedbirleri kapsamında sektör çalışanlarına uyarılarda bulundu ASFED Başkanı Yusuf Atik, koronavirüs tedbirleri kapsamında sektör çalışanlarına uyarılarda bulundu         
16:06
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklama yapacak Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklama yapacak         
16:03
Koronavirüse aldırış etmeyen vatandaşlar, sosyal yardım parası için PTT şubelerinde kuyruk oluşturdu Koronavirüse aldırış etmeyen vatandaşlar, sosyal yardım parası için PTT şubelerinde kuyruk oluşturdu         
15:55
Koronavirüs tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen denetimden kaçan sürücüler, ters yöne girdi Koronavirüs tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen denetimden kaçan sürücüler, ters yöne girdi         
15:39
Kylie Jenner, koronavirüsle mücadele için kozmetik yerine el dezenfektanı üretmeye başladı Kylie Jenner, koronavirüsle mücadele için kozmetik yerine el dezenfektanı üretmeye başladı         
15:38
Son Dakika: Milli Dayanışma Kampanyası'na Halkbank 56 milyon lira, Kuveyt Türk ise 20 milyon lira bağışladı Son Dakika: Milli Dayanışma Kampanyası'na Halkbank 56 milyon lira, Kuveyt Türk ise 20 milyon lira bağışladı         
15:35
UEFA, EURO 2020'nin play-off maçlarını Eylül ayına erteledi UEFA, EURO 2020'nin play-off maçlarını Eylül ayına erteledi         
15:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'nun yardım kampanyasına tepki: Devlet içinde devlet olmanın bir anlamı yoktur Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'nun yardım kampanyasına tepki: Devlet içinde devlet olmanın bir anlamı yoktur         
15:24
Güzel sporcu işi abarttı! Eşiyle birlikte karantinada çıplak antrenman yaptı Güzel sporcu işi abarttı! Eşiyle birlikte karantinada çıplak antrenman yaptı         
15:23
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs salgınıyla ilgili kurallara uyulmazsa daha sıkı tedbirler alınabilir Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs salgınıyla ilgili kurallara uyulmazsa daha sıkı tedbirler alınabilir         
15:13
Yurt dışından gelen Arto, tıraş edilip ateşi ölçülmeden eve alınmadı Yurt dışından gelen Arto, tıraş edilip ateşi ölçülmeden eve alınmadı         
15:10
Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkan Yardımcısı Ahmet Karaman, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkan Yardımcısı Ahmet Karaman, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti         
14:58
Son Dakika: TİSK, Milli Dayanışma Kampanyası'na 20 milyon lira destek verecek Son Dakika: TİSK, Milli Dayanışma Kampanyası'na 20 milyon lira destek verecek         
14:56
Son dakika: İBB, İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi ile durdurulan yardım kampanyası ve bloke edilen hesaplar için dava açtı Son dakika: İBB, İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi ile durdurulan yardım kampanyası ve bloke edilen hesaplar için dava açtı         
14:51
Koronavirüs teftişine çıkıp vatandaşları azarlayan Uşak Valisi'ne tepki yağıyor Koronavirüs teftişine çıkıp vatandaşları azarlayan Uşak Valisi'ne tepki yağıyor         
14:49
Ashley Cole'ün evi soyuldu! Hırsızlar, sandalyeye bağlayıp kaçtılar Ashley Cole'ün evi soyuldu! Hırsızlar, sandalyeye bağlayıp kaçtılar         
14:48
Ev halkı, kaza yaparak bahçelerine düşen aracı uçak sandı Ev halkı, kaza yaparak bahçelerine düşen aracı uçak sandı         
14:43
Ukrayna'da koronavirüsü ilk bulaştıran kadın diz çökerek af diledi: Beni öldürün ama çocuklarıma dokunmayın Ukrayna'da koronavirüsü ilk bulaştıran kadın diz çökerek af diledi: Beni öldürün ama çocuklarıma dokunmayın         
14:41
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2020 17:31:09. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Can dostlara mama dağıttılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]