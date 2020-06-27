Can dostlara Osmangazi şefkati - Son Dakika

Can dostlara Osmangazi şefkati

Korona virüs salgınına karşı birçok tedbiri titizlikle uygulayan Osmangazi Belediyesi, ilçe genelindeki sokak hayvanlarını da unutmuyor.

Korona virüs salgınına karşı birçok tedbiri titizlikle uygulayan Osmangazi Belediyesi, ilçe genelindeki sokak hayvanlarını da unutmuyor.

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Pandemi sürecinde yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için her gün düzenli olarak belirli noktalara mama ve su bırakan Osmangazi Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, can dostlara yönelik çalışmalarını normalleşme döneminde de sürdürüyor. İlçe genelindeki birçok noktaya düzenli olarak mama ve su bırakarak can dostların aç kalmasını önleyen ekipler, ihtiyaç görülen hayvanları Osmangazi Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi'ne götürerek bakım ve tedavilerini yapıyor. Ekipler, yürütülen çalışmalar kapsamında son 10 günde 2 bin 405 tedavi ve 478 besleme çalışması olmak üzere sokak hayvanlarına yönelik toplam 2 bin 883 çalışma gerçekleştirdi.


Osmangazi'de her canlının önemli olduğunun altını çizen Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, pandemi sürecinde olduğu gibi yeni normalde de sokak hayvanlarına yönelik çalışmaların devam ettiğini söyledi.


Dündar, "Can dostlarımıza yönelik olarak periyodik sürdürdüğümüz mama ve su dağıtımını bu pandemi sürecinde yoğunlaştırmıştık. Sahipsiz hayvanların aç ve susuz kalmamaları için ekiplerimiz özveriyle çalıştı. Sokak sokak gezip hayvanlarımıza sahip çıktık. Ekiplerimiz, Osmangazi'nin birçok noktasına düzenli olarak yiyecek ve su bırakarak, sahipsiz hayvanları besliyor. İhtiyaç halinde sokak hayvanlarının bakım ve tedavisi de barınağımızda yapılıyor" dedi. - BURSA

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Haber Yayın Tarihi: 27.06.2020 16:54 Kaynak: İHA

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