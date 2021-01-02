Can dostları elleri ile beslediler - Son Dakika

Can dostları elleri ile beslediler

02.01.2021 16:57
Can dostları elleri ile beslediler, System.String[]

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren, Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri ve hayvan severler sokakta yaşayan can dostları unutmadı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren, Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri ve hayvan severler sokakta yaşayan can dostları unutmadı.

Türkiye genelinde kurulan ve yaklaşık 6 aydır faaliyet gösteren Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekip yoğun mesai yapıyor. Korona virüs dolayısıyla ülke genelinde uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında sokakta yaşayan can dostları unutmayan ekipler, hayvan hakları dernekleri ve hayvan severler ile birlikte Aydın merkez ilçe Efeler'de belirlenen yerlerde besleme yaptı.

Hayvan Hakları Eğitim Hareketi Derneği (EGEFED) Aydın İl Başkanı Jale Koç, "Kötü köpek yoktur, kötü sahip vardır. Köpekler karanlık odalarda kötü şekilde beslenirse buradan çıkartıldıklarında saldırganlaşabiliyorlar. Hayvanlara bu şekilde muamele yapılması tamamen karşı olduğumuz bir durum. Bu hayvanlara yazık günah. Barınaklarda maalesef yetersiz kalıyor. Barınağa gelen sağlıklı hayvan da hastalanabiliyor. Hayvanlar da bir can taşıyor. Onlar bize Allah'ın emanetleri" dedi.

Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri de vatandaşları, çevre, doğa ve hayvanlara karşı duyarlı olmaya davet ederek Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) uygulaması ile ilgili bildiler verdiler. HAYDİ uygulamasının tüm akıllı telefonlara yüklenebildiğini belirten ekipler, uygulama üzerinden gelen her türlü hayvana kötü muamele ve şiddet ihbarlarına müdahale edilip, hayvanlara gerekli tıbbi yardımın yapılmasının sağlanmasının ardından olayın sorumlusuyla ilgili idari ve adli işlemlerin takibinin yapıldığını dile getirdiler.

İlçe genelinde gerçekleştirilen beslemeye Aydın Sivil Toplum Kuruluşları Platformu Başkanı Veli Tiryaki ile AK Parti Kadın Kolları İl Başkanı Duygu Göğde de destek vererek ekipler ile birlikte sokak canlarını elleri ile besleyerek sevdiler. - AYDIN

Can dostları elleri ile beslediler
Can dostları elleri ile beslediler
Can dostları elleri ile beslediler
Can dostları elleri ile beslediler
Can dostları elleri ile beslediler
Can dostları elleri ile beslediler
Can dostları elleri ile beslediler

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü, Hisarcık, Aydın, Büro, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Can dostları elleri ile beslediler - Son Dakika


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