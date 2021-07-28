Can dostları 'ev'lendirecek proje: KediYaka - Son Dakika

Belediye ve vatandaşların iş birliğinde yürütülecek projeyle; ilçede bulunan parkların tamamına, etrafı telle çevrili korunaklı kedi evlerinin yerleştirilmesi amaçlanıyor.

Karşıyaka Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan "KediYaka" projesi, her hafta ilçenin farklı bir noktasında düzenlenen mahalle şenliklerinde halka tanıtılmaya başlandı. Yoğun ilgiyle karşılanan proje kapsamında, 11 parkta mevcut olan telle çevrili kedi evleri tüm Karşıyaka'ya yayılacak. Hem can dostların sağlığını ve güvenliğini koruyan, hem de çevre kirliliğinin önüne geçmeyi amaçlayan evler, ilçedeki 354 parka daha konulacak. Bu hedefin en hızlı şekilde yerine getirilebilmesi için Karşıyaka Belediyesi ve hayırsever vatandaşlar el ele verecek.

İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK

Projeye katkıda bulunmak isteyen vatandaşlar ya da firmalar, Karşıyaka Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'nün yönlendirmesi doğrultusunda söz konusu evler için gerekli malzemeleri temin edecek. Evlerin yapımını ise Karşıyaka Belediyesi ekipleri üstlenecek ve montajını gerçekleştirecek. Katkıda bulunan vatandaşların isimleri, teşekkür amaçlı olarak kedi evlerinin kapısına yazılacak. Ayrıca, bu yuvaların çevresine hayvan bakımı ve hayvan hakları konularında bilinçlendirici afişler asılacak. Kapısı kilitli tutulacak olan evlerin anahtarları yalnızca gönüllü hayvanseverlerde ve belediye ekiplerinde olacak. Can dostların bakım ve beslenmesini de onlar yapacak.

"EL ELE VERECEĞİZ"

Belediye - vatandaş iş birliğiyle örnek bir projeye imza atacaklarını belirten Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay "Karşıyaka'mızda 11 farklı parka yerleştirdiğimiz telle çevrili kedi evlerimizi, daha hızlı bir şekilde ilçemize yayabilmek için hayvanseverler ile el ele veriyoruz. Can dostlar için bir şeyler yapmak istediklerini söyleyen çok yurttaşımız var. KediYaka projemizle bu yurttaşlarımız için de güzel bir imkan yaratmış olacağız. Bu iş birliğinin oldukça yoğun bir şekilde ilgi göreceğine ve örnek bir çalışmaya imza atacağımıza yürekten inanıyorum" dedi.

HEM HAYVANLAR HEM ÇEVRE KORUNACAK

Karşıyaka Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Çağlayan İnanlı ise şunları kaydetti: "Karşıyaka Belediyesi olarak sokaktaki can dostlarımıza en iyi yaşam şartları sunmak için çalışıyoruz. Bu anlamda etrafı telle çevrili kedi evleri pek çok açıdan avantaj sağlıyor. Girişi kontrollü olduğu için görevliler kedilere gerektiği gibi sadece kuru mama ve su bırakıyor. Evlerin üzerine, kenarına yemek artığı bırakılmasının önüne geçilmiş oluyor. Bu sayede hem hayvan sağlığı hem de çevre korunuyor. Evlere zarar verilmesi engelleniyor. Tellerin altındaki boşluklardan kediler de rahatça içeri girip çıkabiliyor. Tüm parklara bu evleri yerleştirdiğimizde kedilerimizin beslenmesi konusunda önemli bir aşama kaydetmiş ve düzen sağlamış olacağız. Vatandaşlarımızın katkıları da çok daha hızlı bir şekilde bu işi yapabilmemizi sağlayacaktır. Destek vermek isteyenler 0232 324 44 19/ 39 numaralı telefonlardan bize ulaşabilir."

TORUNUNUN ADINA DESTEK VERDİ

Projenin ilk destekçisi olan ve torununun adına yardımda bulunan Figen Çelikkal da "Torunum kedileri çok seviyor. Mahalle şenliğinde KediYaka projesini gördüğümde hem torunum büyüdüğünde ona kalıcı, anlamlı bir hediye bırakmak, hem de hayvan sevgisini küçük yaştan çocuklarımıza öğretmenin bilinciyle projeye katkı vermek istedim. Kedi evi yapıldığında kedileri beslemeye torunumla gitmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Yuvaya değer verdiğimiz birisinin isminin verilecek olması da ayrı bir incelik. Büyüdüklerinde onlar da bu alana aidiyet duygusu taşıyacaklar; kendi parklarına kedilere sahip çıkacaklar. Başlangıcın torunumun ismiyle yapılacak olması beni ayrıca mutlu etti. Umarım örnek olur ve Karşıyakalılar bütün parkları bu güzel kedi evleriyle donatırlar" diye konuştu.