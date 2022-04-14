CAN DOSTLARI PROJESİNİN YÜZDE 90'I TAMAMLANDI - Son Dakika
Üye Girişi

CAN DOSTLARI PROJESİNİN YÜZDE 90'I TAMAMLANDI

14.04.2022 12:21

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi'nin Kepez Kirişçiler Mahallesi'ne 42 dönüm üzerine inşa ettiği Sokak Hayvanları Bakım Evi Projesi'nde inşat aşaması yüzde 90 oranında tamamlandı.

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi'nin Kepez Kirişçiler Mahallesi'ne 42 dönüm üzerine inşa ettiği Sokak Hayvanları Bakım Evi Projesi'nde inşat aşaması yüzde 90 oranında tamamlandı.

Antalya'da yaşayan sahipsiz sokak hayvanları için Türkiye'nin en modern tesislerinden biri yapılıyor. 1312 kedi ve 732 köpek kapasiteli 6800 metrekare kapalı alana sahip tesisin inşaatı hızla devam ediyor. Proje, geniş barınak ve yaşam alanları, yerden ısıtmalı ve modern soğutma sistemleri ile can dostlara muhteşem bir yuva olacak.

TESİS KISA SÜREDE TAMAMLANACAK

Yatırım bedeli yaklaşık 21 milyon 500 bin lira olan projenin betonarme, alt yapı imalatları tamamlanmış olup inşai ince işler ve çevre düzenleme imalatları devam ediyor. Hummalı bir şekilde çalışmalarını sürdüren ekipler, tesiste bulunan iklimlendirme sistemlerinde cihaz montajlarını tamamladı. Ayrıca yavrulu anne kafesleri tel çit kapı montajlarına başlayan ekipler, kafes üstü tel çit imalatları da kısa sürede bitirilecek.Proje kapsamında yapılan çevre düzenleme zemin kaplama imalatları yoğun çalışması sonucu kısa zamanda tamamlanarak Antalya modern bir Sokak Hayvanları Bakım Evine kavuşmuş olacak.

CAN DOSTLARI PROJESİNİN YÜZDE 90'I TAMAMLANDI
CAN DOSTLARI PROJESİNİN YÜZDE 90'I TAMAMLANDI
CAN DOSTLARI PROJESİNİN YÜZDE 90'I TAMAMLANDI

YORUMLAR
500
Eşini kanserden kaybetti, marangoz atölyesinde hayat buldu Eşini kanserden kaybetti, marangoz atölyesinde hayat buldu Antalya'da fuhuş ve kumar operasyonunda 9 şüpheli yakalandı Antalya'da fuhuş ve kumar operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

Büyükşehir Belediyesi, Sokak Hayvanları, Antalya, Kepez, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel CAN DOSTLARI PROJESİNİN YÜZDE 90'I TAMAMLANDI - Son Dakika


Son Dakika
12:26 Rusya rotasını NATO'ya katılması beklenen ülkelere çevirdi! İsveç ve Finlandiya'yı nükleer silahla tehdit etti
12:23 Kalp krizi geçirdikten sonra tüm hayatı değişti! Efsane kaleci Casillas'ın son görüntüsü hayranlarını endişelendirdi
12:18 Müge Anlı ve Sinan Akçıl baş başa yemekte görüntülendi! Hayranları ikiye bölündü
12:12 Hiç erkek olmayan cezaevinde iki kadın hamile kaldı! Gerçek sonradan anlaşıldı
12:06 Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin tavrı konusunda açıklama yaptı: Rusya'ya karşı BM yaptırımlarını uygularız
11:57 Ozan Tufan, Beşiktaş ile anlaşma sağladı! İmza için tek bir ayrıntı halledilmeli
11:56 Devletin zirvesinden ürün takibi için dijital uygulama! Zamlara ve stokçuluğa önlem
11:28 Bahçeli'nin MHP'ye dönün dediği "mahallenin uşağı" İYİ Partili Koray Aydın mı?
11:22 Avrupa'ya gitmekten vazgeçirdi! Emre Belözoğlu aradığı futbolcuyu Galatasaray'da buldu
10:59 Saadet liderinden "üçüncü ittifak olabilir" açıklaması: Hedef AK Parti'den kopan yüzde 15
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2022 12:38:45. #1.13#
SON DAKİKA: CAN DOSTLARI PROJESİNİN YÜZDE 90'I TAMAMLANDI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement