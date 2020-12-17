"Can dostları" yerden ısıtmalı barınakta tedavi ediyorlar - Son Dakika

Bursa'nın İnegöl ilçesinde belediye tarafından kurulan ve kedi, köpek gibi sokak hayvanlarının tedavi edildiği merkez, çevre illere de hizmet veriyor.

İlçede geçen yıl yeni yerinde hizmet vermeye başlayan İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi, sahipsiz hayvanlar için hem barınak hem de bir sağlık tesisi oldu.

Tesiste yılbaşından bu yana Bursa, Eskişehir, Yalova ve Kütahya'dan getirilen 7 bin 700 sokak hayvanı tedavi edildi.

Yerden ısıtmalı sisteme sahip merkezde kuru mamayla beslenen hayvanlar, tedavilerinin ardından alındıkları yerlere bırakılıyor, bazıları ise sahiplendiriliyor.

İnegöl Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Musa Subaşı, AA muhabirine, merkezin kısa sürede bölgede örnek gösterilen bir konuma geldiğini söyledi.

Altyapı, teknik ve sağlık hizmetleri bakımından iyi bir seviyede bulunduklarını belirten Subaşı, "Bu yıl 800 köpek ve 50 kediye kısırlaştırma işlemi uyguladık. Yine tarafımızdan bakılan hasta hayvan sayımız, köpeklerde 1080, kedilerde 1409, diğer türlerden de 490 oldu. Bizim için önemli olan kriterlerden biri, barınağımızdaki sahiplendirmemiz. Yaklaşık 350 köpek ve 200 kediyi sahiplendirdik." dedi.

Subaşı, tedavi edilen hayvanların bazılarının alındıkları bölgelere bırakıldığını, kimilerinin de sahiplendirildiğini anlattı.

"Vatandaşlarımız, işaretlenmemiş bir sokak hayvanı gördüğünde bizimle iletişim kurabilir"

Merkezi, sokakta yaşayan bütün hayvanlara sağlık hizmeti verilebilecek, geçici süreliğine barınabileceği, konforlu bir yer olarak nitelendiren Subaşı, şu bilgileri paylaştı:

"Tabii ki sokaklarda yine hayvanlarımızı göreceğiz. Bunların yaşam alanları buralar. Asli görevimiz, hayvanları sağlık hizmeti noktasında refah içinde yaşatabilmek. Sokakta yaşayamayacağını düşündüğümüz hayvanı barınağımızda ömür boyu misafir ediyoruz. Bunun haricindeki hayvanlar alındıkları bölgeye bırakılıyor. Sokakta küpeli bir köpek gördünüz, bu ne anlama geliyor? Küpeli bir köpek demek, belediye tarafından bütün aşıları, parazit tedavileri, sağlık problemleri ortadan kaldırılmış veya sağlık hizmeti verilmiş, kısırlaştırma işlemleri yapılmış, sağlıklı bir hayvan demektir."

Subaşı, merkezde kırık operasyonları ve daha ileri derecede vakalara müdahale edebildiklerini aktardı.

Barınaktan yaklaşık bir ay önce kedi sahiplenen ve aşısını yaptırmak için yeniden gelen iş adamı Sinan Barut ise hayvan sevgisinin insana huzur veren değerli bir duygu olduğunu dile getirdi.

Evinde başka bir kediye daha baktığını bildiren Barut, "Hayvan sevgisini herkese tavsiye ediyorum. Buradan bir hayvanı kurtarmış oluyorsunuz. İnsanda merhamet duygusunu geliştiren bir şey aynı zamanda. Buradan alırken tekrar aşı için getirmemi istediler, takip edeceklerini söylediler. Çok da iyi takip ediyorlar." diye konuştu.