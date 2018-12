Can Dostlarımız Büyükşehir Güvencesinde

5 bin 50 hayvanın çeşitli nedenlerden dolayı tedavi edildiği merkezde, 2 bin 439 hayvanın ise kısırlaştırma operasyonu gerçekleştirildi. Can dostlarımızın yeni bir yuva bulmasına aracı olunurken, 460 hayvan Manisalılar tarafından sahiplenildi.

Sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde yürüttüğü projelerle adından söz ettiren Manisa Büyükşehir Belediyesi, Manisalılara olduğu kadar aynı şehri paylaştığımız can dostlarımız refahı için de çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.Bu kapsamda Manisa merkezde bulunan Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi'nde can dostlarımız için her türlü imkan seferber ediliyor. Geride kalan 2018 yılı içerisinde 5 bin 50 hayvanın çeşitli nedenlerden dolayı tedavi edildiği Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi'nde 2 bin 439 hayvanın ise kısırlaştırma operasyonu gerçekleştirildi. Ayrıca Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin internet sitesi aracılığıyla da 460 hayvanın sahiplendirilmesi yapıldı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi'nde geride kalan 2018 yılını değerlendiren Sağlık İşleri Daire Başkanı Talip Akbaş, Manisa'da birlikte yaşadığımız can dostlarımızın Büyükşehir Belediyesi güvencesi altında olduğunu dile getirerek, "Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün önderliğinde can dostlarımızın daha refah bir şekilde yaşamaları için yoğun çaba sarf ediyoruz. 2017 yılının Ekim ayında faaliyete geçirdiğimiz felçli ve engelli bölümümüzde trafik kazası, silahlı yaralama ya da insan eliyle oluşan yaralanmalardan dolayı zarar görmüş can dostlarımız için hayata geçirdiğimiz yürüteç projesiyle de Manisa Büyükşehir Belediyemiz ve Vestel işbirliğiyle can dostlarımızın tekrardan yürümesini sağlıyoruz" dedi.

Sıcak Bir Yuvaya İhtiyaçları Var

2018 yılında Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi'nde 5 bin 50 hayvanın çeşitli nedenlerden dolayı tedavi edildiğini, 2 bin 439 hayvanda ise kısırlaştırma operasyonu yapıldığını dile getiren Daire Başkanı Talip Akbaş, "Gerçekleştirdiğimiz projelerimizle can dostlarımızın tedavilerini en iyi şekilde yapıyoruz. Ayrıca 'satın almayın, sahiplenin, bir hayat da siz kurtarın' sloganıyla can dostlarımızın yeni yuvalar bulmasını aracı oluyoruz. Bu kapsamda da 460 can dostumuz Büyükşehir Belediyemizin internet sitesi aracılığıyla yeni yuvasına kavuştu. Merkezde kalan can dostlarımıza gayet iyi bakılıyor. Ancak onların sıcak bir yuvaya, şefkate ihtiyaçları var. Sahiplenmek isteyen vatandaşlarımız internet sitemizin ilgili bölümüne girerek başvurularını yapabilirler" diye konuştu.

Çocuklarımızı Merkezimize Bekliyoruz

Manisa Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi'nin vatandaşların ziyaretlerine açık olduğunu söyleyen Daire Başkanı Talip Abaş, "Merkezimiz hafta sonları 13.30 ile 15.30 saatleri arasında vatandaşlarımız tarafından ziyaret edilebilir. Bu noktada velilerimize çağrıda bulunmak istiyorum. Manisalıların çocuklarını Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi'ne getirmesini istiyoruz.Bu hem çocuklarımıza hayvan sevgisinin aşılanması noktasında önemli hem de merkezde bulunan can dostlarımız için oldukça önemli. Manisalıları Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi'ne bekliyoruz" dedi.