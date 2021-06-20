Can Dostlarımız İçin Yeni Mama Kapları Uygun Alanlara Yerleştiriliyor - Son Dakika

Can Dostlarımız İçin Yeni Mama Kapları Uygun Alanlara Yerleştiriliyor
20.06.2021 19:05
Vali/Belediye Başkan V. Sayın Türker Öksüz'ün talimatları doğrultusunda; Belediye ekiplerimiz tarafından sokaklardaki kedi ve köpekler için yeni tip mama kapları şehir merkezinin uygun bölgelerine yerleştirilmeye devam ediyor.
Vali/Belediye Başkan V. Sayın Türker Öksüz'ün talimatları doğrultusunda; Belediye ekiplerimiz tarafından sokaklardaki kedi ve köpekler için yeni tip mama kapları şehir merkezinin uygun bölgelerine yerleştirilmeye devam ediyor. Belediye ekiplerimizin yaptığı çalışmalarda hayvanların sağlığına zararsız maddelerden imal edilen mama kapları, kedi ve köpeklerin kolayca ulaşabilecekleri yerlere yerleştirilmektedir. Ayrıca haftanın belirli günlerinde sağlıklı ve taze mama bırakılarak Can dostlarımızın aç ve susuz kalması engellenmektedir.
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