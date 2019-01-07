Son Dakika Haberleri: Can Dostlarımızı Seviyoruz!

Can Dostlarımızı Seviyoruz!

46 dakika önce

Sosyal projeleriyle örnek belediyeler arasında yer alan Menteşe Belediyesi, soğuk kış aylarında can dostlarımız sokak canlılarına sevgiyle yaklaşıyor.

Can Dostlarımızı Seviyoruz!, System.String[]

Menteşe Belediye ekipleri kışın -5 dereceyi bulan soğuk havalarda can dostlarımız sokak canlılarını yalnız bırakmıyor. 3 kişilik ekip her sabah kuşların yemlerini, kedi ve köpeklerin mama ve su ihtiyaçlarını karşılayarak, mahalle sakinlerimiz sokak canlılarının soğuk kışlarını daha rahat geçirmelerini sağlıyor.

Sevgi ve hoşgörünün hakim olduğu güzel şehrimizde, sokakların tüm canlıların ortak yaşam alanı olduğunu belirten Başkan Gümüş, "Havaların soğumasıyla birlikte sokakta yaşayan canlılarımızın su ve yemek bulması da zorlaşıyor. Bu noktada belediye olarak her yıl yem ve mama alımı yapıyoruz. 2018 yılında kentimizde yaşayan güvercin ve kuşlar için 4 ton buğday alımı yaptık. Kedi ve köpekler için de 300 kilo mama alımı yaptık.Bu yıl da ihtiyaca göre buğday ve mama alımı yapacağız. Belediye olarak kurduğumuz 3 kişilik ekibimiz, her sabah kuşların yemlerini, kedi ve köpeklerin mama ve su ihtiyaçlarını karşılıyor. Ayrıca kedi evleri ve kuş yuvalarımızın bakım onarım ve temizliklerini periyodik olarak yapıyoruz. Yerel yönetimler olarak kentimizde yaşayan sokak canlılarını da mahallemizin sakinleri olarak görüyoruz ve onlara sevgiyle yaklaşıyoruz. Tabi halkımızın da bu konuda ki duyarlılığı bizleri mutlu ediyor.Can dostlarımıza sevgiyle yaklaşmaya, onlara sahip çıkmaya ve yaşadığımız şehri onlar için de yaşanır kılmaya devam edeceğiz." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 03:45 Kaynak: Bültenler

Sabah, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Nihat Hatipoğlu'ndan Sosyal Medya Açıklaması: Hesabını Vereceksiniz! "Namazda Bereket Sporda Hareket Var " Diyen Cemaat, Camide Spor Yaptı

Bakan Açıkladı: Sağlık Raporları Standart Hale Getirilecek Dünyaca Ünlü Dev Banka Goldman Sachs, Dolar İçin Satış Önerisi Yaptı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.1.2019 16:31:12. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Can Dostlarımızı Seviyoruz!
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]