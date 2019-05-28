Can dostlarımızı unutmayalım!

Hayvanların sıcak ve soğuktan korunması ve barınması için parklara, bahçelere sayısız kedi, köpek ve kuş evi yerleştiren Odunpazarı Belediyesi, sokakta yaşayan hayvanlar için 1 kap su ve mama çağrısı yaptı.

Havaların ısınması ile sokakta yaşayan hayvanların su ihtiyaçlarının arttığına, barınma sıkıntısı yaşadığına dikkat çeken Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, "Havalar ısındı. Sokakta yaşayan dostlarımızın su ihtiyacı arttı. Kediler ve köpekler sıcaktan çok fazla etkilenir ve susuz kalması durumunda halsiz düşer, hatta kalp krizi bile geçirebilirler. Sıcak havalarda hayvanların yiyecek bulmaları da zorlaşıyor. Onları aç susuz bırakmamak için hemşerilerimden sokaklara, parklara veya uygun gördükleri yerlere 'bir kap su ve mama' bırakmalarını rica ediyorum. Unutmayın hayvanlara yapılan hizmet, aslında insanlığımıza yaptığımız hizmettir" dedi.

KUŞLARI UNUTMAYIN

Sıcak havalarda kuşların da su sıkıntısı çektiğini hatırlatan Başkan Kurt, "Kedi ve köpekler için koyduğunuz su kapları kuşlar için uygun olmayabilir. Kuşlara su ve yem vermek için geniş ağızlı ve sığ kaplar tercih edilmeli. Su kapları balkona yerleştirildiğinde kuşlar hem su içebilecek hem de duş alabilecektir" diye konuştu.