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Can dostların kafesleri artık daha konforlu - Son Dakika

Can dostların kafesleri artık daha konforlu

23.12.2021 09:35
Can dostların kafesleri artık daha konforlu

Gaziemir Belediyesi, Veteriner İşleri Müdürlüğü'nde bulunan tüm kafeslerini yenileriyle değiştirdi. Sokakta tespit edilen hasta hayvanların tedavi edildiği alandaki kafesler tuvaletli ve yataklı hale getirildi.

Gaziemir Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki sokak canlarının bakım ve tedavilerini üstlenirken onların daha sağlıklı koşullarda tedavi olması için de çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar kapsamda, bakım ve tedavileri yapılan kedilerin gözetim sürecinde tutulduğu tüm kedi bakım kafesleri yenilendi. Tedavisi yapılan kedilerin iyileşme sürecini daha konforlu ortamda geçirmeleri için yenilenen kafeslerde, tuvalet ve yataklar yer alıyor. Kedi bakım kafeslerinin yenilenmesiyle, yatarak tedavi olan sokak hayvanlarının daha hızlı iyileşme sağladığı tespit edildi.

Veteriner İşleri Müdürlüğü bünyesinde yürüttükleri çalışmalar kapsamında sokak hayvanlarının her türlü ihtiyaçlarını karşıladıklarını dile getiren Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, "Can dostlarımızın tedavisini yaptığımız ameliyathane, laboratuar ve muayene odalarının teçhizatlarını düzenli olarak yenileyerek hizmet kalitemizi yükseltiyoruz. Bu kapsamda tedavisini yaptığımız kedilerin iyileşme sürecini geçirdikleri kedi bakım kafeslerini yeniledik. Yeni kafesler sayesinde sokak canları tedavi süreçlerini daha rahat ve hijyenik bir ortamda geçiriyor" diye konuştu.

Dört dörtlük hizmet

İnsan, çevre ve toplum sağlığının korunması için çalışmalarını yürüten Gaziemir Belediyesi, veterinerlik hizmetleri kapsamında sokak hayvanlarının her türlü sağlık ve bakım gibi rehabilitasyon işlemlerini yapıyor. Sokak hayvanlarının kısırlaştırma, salgın hastalıklara karşı aşılama, sahiplendirme, kimliklendirip kayıt altına alma, barındırma, tedavi gibi tüm ihtiyaçlarını karşılayan hizmetler veren belediye, bünyesindeki klinikte hayvanların ameliyatlarını da yapabiliyor. Bu hizmetlerin yanı sıra belediye, farkındalık çalışmalarıyla hayvanların yaşam haklarını koruma altına alan yasalara dikkat çekiyor. Toplumun sokak hayvanlarına daha duyarlı olmasını amaçlayan belediye, ilçenin birçok noktasına astığı afişlerle, 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında hayvanların yaşam haklarının güvence altına alındığına vurgu yapıyor.

Gaziemir Belediyesi, Veteriner, kedi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Can dostların kafesleri artık daha konforlu - Son Dakika


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